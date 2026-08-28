Kόντης: «Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί»

Ο Χρήστος Κόντης έδωσε το σύνθημα για την ιστορική παρουσία του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, τονίζοντας πως οι Κρητικοί δεν ταξίδεψαν στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή απλώς για τη συμμετοχή.

Ο Έλληνας κόουτς μίλησε στην COSMOTE TV για τους αντιπάλους που έφερε στην ομάδα του η κληρωτίδα, στάθηκε στις απαιτήσεις του εγχειρήματος, αλλά ξεκαθάρισε πως η ομάδα του θα παλέψει σε κάθε παιχνίδι με στόχο να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται.

«Ιστορική στιγμή για την ομάδα μας. Είχαμε πει και πριν πως όποια και να είναι η κλήρωση θα το χαρούμε και θα πάμε να το χαρούμε. Προφανώς και Μπενφίκα και Λεβερκούζεν είναι δύο μεγάλες και δύσκολες ομάδες. Έχουν παίκτες, ποιότητα και εμπειρία. Σίγουρα στο Ντα Λουζ θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μία καλή ομάδα και στην έδρα μας με τους Γερμανούς, θα είναι επίσης πολύ δύσκολο.

Πάντα παίζει ρόλο το πρόγραμμα, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα παιχνίδια για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα ταξίδια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί και μετά από τα εκτός έδρας ματς να έχουμε παιχνίδια στην έδρα μας. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε.

Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί. Θέλουμε το Europa League και γι’ αυτό είμαστε εκεί. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά με τον τρόπο που ξέρουμε. Θα τα χαρούμε και θα παλέψουμε για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.

Αν δεν στοχεύεις ψηλά, δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε νίκες, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλες οι ομάδες έχουν εμπειρίες με παιχνίδια στα πόδια τους», είπε αναλυτικά.

sport-fm.gr