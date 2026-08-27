ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η μεγάλη μάχη της πρόκρισης: Ρεβάνς με φόντο τη League Phase

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η μεγάλη μάχη της πρόκρισης: Ρεβάνς με φόντο τη League Phase

Ώρα για ρεβάνς στα Play Off του Conference League, με 24 εισιτήρια να έχουν απομείνει για την κλήρωση της Παρασκευής (28/8) για τη League Phase της διοργάνωσης.

Αρχικά, η πρώτη ρεβάνς έλαβε μέρος χθες (26/8), εκεί που η Χαρτς απέκλεισε τη Ραπίντ Βιέννης στα πέναλτι με 4-3 (2-2) στην Αυστρία, έπειτα από το 2-2 του πρώτου αγώνα στη Σκωτία και συνολικό σκορ 4-4.

Το αξιοσημείωτο των αγώνων ρεβάνς των Play Off είναι ότι κάποιες ομάδες από ισχυρά πρωταθλήματα κινδυνεύουν με πρόωρο αποκλεισμό: η Μπράιτον προέρχεται από «λευκή» ισοπαλία με την Τρόμσο στη Νορβηγία, η Αταλάντα έμεινε επίσης στο 0-0 με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και θα τα παίξει... όλα για όλα στο ουδέτερο Μίσκολτς, ενώ η Τβέντε αναζητά ανατροπή στο Αζερμπαϊτζάν, μετά την ήττα με 1-0 από την Καραμπάχ στο Ένσχέντε. Σε σαφώς καλύτερη μοίρα βρίσκονται η Μονακό, η Φράιμπουργκ, η Χετάφε, ο Άγιαξ και η Μπράγκα, ενώ η Πάφος φιλοξενεί τη Ντινάμο Σίτι, από την οποία είχε αποσπάσει 1-1 στην Αλβανία.

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για τα Play Off του Conference League (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

18:00 Κουόπιο (Φινλανδία) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)     27/8 (1-1)

19:00 Γιάμπλονετς (Τσεχία) - Ρέιντζερς (Σκωτία)          27/8 (0-1)

19:00 Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Τβέντε (Ολλανδία)        27/8 (1-0)

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) -Λουγκάνο (Ελβετία)      27/8 (1-2)

19:45 Φράιμπουργκ (Γερμανία) -Μάδεργουελ (Σκωτία)        27/8 (3-1)

19:45 Μονακό (Γαλλία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)        27/8 (3-2)

20:00 Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) - Ντρίτα (Κόσοβο)          27/8 (2-2)

20:00 Ρίγα FC (Λετονία) - Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε)         27/8 (0-0)

20:00 Κοπεγχάγη (Δανία) - Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)      27/8 (0-0)

20:00 Ρακόβ (Πολωνία) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)         27/8 (2-2)

20:00 Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)  27/8 (2-2)

20:00 Μπραν (Νορβηγία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)                   27/8 (1-1)

20:00 Πάφος (Κύπρος) - Ντινάμο Σίτι (Αλβανία)            27/8 (1-1)

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Αταλάντα (Ιταλία)       27/8 (0-0)

21:00 Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Νόρτζελαντ (Δανία)         27/8 (0-1)

21:00 Άγιαξ (Ολλανδία) - Σιόν (Ελβετία)                  27/8 (4-2)

21:30 Μπόρατς (Βοσνία) - Βίκινγκουρ (Ισλανδία)           27/8 (3-1)

21:30 Μπράιτον (Αγγλία) - Τρόμσο (Νορβηγία)              27/8 (0-0)

21:30 Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) - Μπράγκα (Πορτογαλία)  27/8 (0-2)

21:45 Ριέκα (Κροατία) - Μίντιλαντ (Δανία)                27/8 (0-2)

22:00 Λαρν (Β. Ιρλανδία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 27/8 (2-0)

22:00 Χιμπέρνιαν (Σκωτία) - Γάνδη (Βέλγιο)               27/8 (0-0)

22:00 Παρτιζάν (Σερβία) - Χετάφε (Ισπανία)               27/8 (1-3)

 

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάφος FC: Τα γκρουπ δυναμικότητας για να βγουν οι έξι της League Phase!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις στο «Αλφαμέγα».

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σα Πίντο: «Θα παλέψουμε για να διαπρέψουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΦΩΤΟ: Καζούρα από τους Παφίτες με αποδέκτη τον πρόεδρο της Ντιναμό Σίτι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα λεφτά που μαζεύει η Πάφος FC από το Conference League.

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ομόνοια: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος και στη Σόφια για τον ΟΦΗ, πάει Europa για να… κουζουλάνει την Ευρώπη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός ίδρωσε, άντεξε, είχε Ντέσερς και θα βρεθεί στη League Phase του Conference League!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Νικητής και στη Ζυρίχη ο Τεντόγλου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την ποιότητα που έβγαλαν οι παίκτες» - Τι είπε για τον Κούσουλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το έκανε ξανά η Πάφος FC, θα παίζει σε League Phase!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Συγκινητικές στιγμές στο ΓΣΠ, δάκρυσε ο Κούσουλος!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oμόνοια: Όλες οι ημερομηνίες για τη League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι «καθάρισε» την Σεντ Τρούιντεν η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο Μπέργκεν σταμάτησε η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη