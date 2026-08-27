Η μεγάλη μάχη της πρόκρισης: Ρεβάνς με φόντο τη League Phase

Αρχικά, η πρώτη ρεβάνς έλαβε μέρος χθες (26/8), εκεί που η Χαρτς απέκλεισε τη Ραπίντ Βιέννης στα πέναλτι με 4-3 (2-2) στην Αυστρία, έπειτα από το 2-2 του πρώτου αγώνα στη Σκωτία και συνολικό σκορ 4-4.

Το αξιοσημείωτο των αγώνων ρεβάνς των Play Off είναι ότι κάποιες ομάδες από ισχυρά πρωταθλήματα κινδυνεύουν με πρόωρο αποκλεισμό: η Μπράιτον προέρχεται από «λευκή» ισοπαλία με την Τρόμσο στη Νορβηγία, η Αταλάντα έμεινε επίσης στο 0-0 με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και θα τα παίξει... όλα για όλα στο ουδέτερο Μίσκολτς, ενώ η Τβέντε αναζητά ανατροπή στο Αζερμπαϊτζάν, μετά την ήττα με 1-0 από την Καραμπάχ στο Ένσχέντε. Σε σαφώς καλύτερη μοίρα βρίσκονται η Μονακό, η Φράιμπουργκ, η Χετάφε, ο Άγιαξ και η Μπράγκα, ενώ η Πάφος φιλοξενεί τη Ντινάμο Σίτι, από την οποία είχε αποσπάσει 1-1 στην Αλβανία.

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για τα Play Off του Conference League (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

18:00 Κουόπιο (Φινλανδία) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 27/8 (1-1) 19:00 Γιάμπλονετς (Τσεχία) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 27/8 (0-1) 19:00 Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Τβέντε (Ολλανδία) 27/8 (1-0) 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) -Λουγκάνο (Ελβετία) 27/8 (1-2) 19:45 Φράιμπουργκ (Γερμανία) -Μάδεργουελ (Σκωτία) 27/8 (3-1) 19:45 Μονακό (Γαλλία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) 27/8 (3-2) 20:00 Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) - Ντρίτα (Κόσοβο) 27/8 (2-2) 20:00 Ρίγα FC (Λετονία) - Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) 27/8 (0-0) 20:00 Κοπεγχάγη (Δανία) - Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 27/8 (0-0) 20:00 Ρακόβ (Πολωνία) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 27/8 (2-2) 20:00 Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 27/8 (2-2) 20:00 Μπραν (Νορβηγία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 27/8 (1-1) 20:00 Πάφος (Κύπρος) - Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) 27/8 (1-1) 21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Αταλάντα (Ιταλία) 27/8 (0-0) 21:00 Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Νόρτζελαντ (Δανία) 27/8 (0-1) 21:00 Άγιαξ (Ολλανδία) - Σιόν (Ελβετία) 27/8 (4-2) 21:30 Μπόρατς (Βοσνία) - Βίκινγκουρ (Ισλανδία) 27/8 (3-1) 21:30 Μπράιτον (Αγγλία) - Τρόμσο (Νορβηγία) 27/8 (0-0) 21:30 Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 27/8 (0-2) 21:45 Ριέκα (Κροατία) - Μίντιλαντ (Δανία) 27/8 (0-2) 22:00 Λαρν (Β. Ιρλανδία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 27/8 (2-0) 22:00 Χιμπέρνιαν (Σκωτία) - Γάνδη (Βέλγιο) 27/8 (0-0) 22:00 Παρτιζάν (Σερβία) - Χετάφε (Ισπανία) 27/8 (1-3)