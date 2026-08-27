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Λίβερπουλ: Προφορική συμφωνία με την Παρί για τον Μπαρκολά

ΓΗΠΕΔΟ

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Λίβερπουλ: Προφορική συμφωνία με την Παρί για τον Μπαρκολά

Η Λίβερπουλ έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, με την μεταγραφή να μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία.

Η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να κάνει πράξη τη μεγάλη της επιθυμία, αποκτώντας τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι δύο σύλλογοι φέρονται να έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τη σπουδαία μεταγραφή του Γάλλου αριστερού εξτρέμ στους «ρεντς», ενώ τα απαραίτητα έγγραφα θα ανταλλαχθούν στο επόμενο 24ωρο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Λίβερπουλ θα καταβάλει αρχικά 100 εκατ. ευρώ στην Παρί, ενώ με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων τα μπόνους μπορούν να ανεβάσουν το συνολικό πακέτο στα 140 εκατ. ευρώ.

Ο 23χρονος αποτελούσε τον κορυφαίο μεταγραφικό στόχο της ομάδας του Άντονι Ιραόλα και όπως όλα δείχνουν, ο Μπαρκολά θα μετακομίσει στο «Νησί», κουβαλώντας 152 εμφανίσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας 39 γκολ και 37 ασίστ, αλλά και δύο Champions League.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Premier League

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