Έδωσε μάχη και την κέρδισε η Ομόνοια

Ο Βέλγος είναι ο τερματοφύλακας που οι ιθύνοντες των πρασίνων πιστεύουν πως μπορεί να πλαισιώσει τον Φαμπιάνο όντας πολύ κοντά στον Βραζιλιάνο σε ποιότητα.

Ο Καμίνσκι αποτέλεσε εξ αρχής έναν από τους στόχους των πρωταθλητών με τις επαφές να αποδίδουν και έτσι πλέον το μόνο που απομένει είναι να περάσει από ιατρικά και να ανακοινωθεί.

Η Ομόνοια πάντως χρειάστηκε να δώσει μάχη για το «ναι» του Βέλγου αφού κι άλλες ομάδες είχαν μπει στο κόλπο της απόκτησής του.

Τελικά το πλάνο των πρασίνων κέρδισε τον πρώην γκολκίπερ της Τσάρλτον με την Αγγλική ομάδα να κάνει αποδεκτή την πρόταση (γύρω στις 500.000) Παπασταύρου.