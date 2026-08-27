«Τούρκος» ο Ντουοντού!
ΓΗΠΕΔΟ
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Οδεύει προς Σίβασπορ ο νεαρός Γκανέζος επιθετικός
Σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Τουρκία, ο Κλίντον Ντουοντού θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σιβασπόρ.
Η τουρκική ομάδα συμφώνησε με τον νεαρό ακραίο επιθετικό ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην Σίβα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.
ÖZEL | Sivasspor, Apollon Limassol forması giyen 21 yaşındaki Gana'lı kanat oyuncusu Clinton Duodu ile anlaştı.— Fikret (@FikreetGul) August 26, 2026
Genç oyuncu bugün Sivas'a gelecek. pic.twitter.com/jeD4UHmziJ