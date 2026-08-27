«Τούρκος» ο Ντουοντού!

Σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Τουρκία, ο Κλίντον Ντουοντού θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σιβασπόρ.

Η τουρκική ομάδα συμφώνησε με τον νεαρό ακραίο επιθετικό ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην Σίβα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.