«Η σημαία του ΠΑΟΚ θα μείνει για πάντα στον ιστό της - Κάτω τα χέρια»

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της παραμονής του Γιάννη Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ πήρε η Θύρα 4, με τον σύνδεσμο των οργανωμένων οπαδών του «Δικεφάλου» να στέλνει μήνυμα με αφορμή τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ.

Μέσω ανάρτησης στα social media, η Θύρα 4 υπογραμμίζει πως ο Ντέλιας πρέπει να παραμείνει στην Τούμπα, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου μας μετά τον Γιώργο Κούδα».

Αναλυτικά:

Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ

Σε πείσμα όλων των καλοθελητών, των στημένων δημοσιογράφων και των εκφραστών της μιζέριας, η απαίτηση του ΛΑΟΥ του ΠΑΟΚ είναι μια:

Ο Γιάννης Κωνσταντελιας, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου μας μετά το Γιώργο Κούδα, να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το Δικέφαλο στο στήθος.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ”.