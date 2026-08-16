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Τεστ ομοιογένειας και ρυθμού για τον ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Τεστ ομοιογένειας και ρυθμού για τον ΑΠΟΕΛ

Ο Nίκος Παπαδόπουλος θέλει να δει βελτιώσεις σε κάποιους τομείς στο φιλικό απέναντι στην Ανόρθωση

Ενώ απομένουν περίπου δύο εβδομάδες για την εκκίνηση του νέου πρωταθλήματος, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Νίκος Παπαδόπουλος, έχει ακόμη μια καλή ευκαιρία σήμερα για να αξιολογήσει την ομάδα του. Στο φιλικό με την Ανόρθωση στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» (16/08, 20:00), ο Ελλαδίτης προπονητής αναμένεται να επιλέξει για την αρχική ενδεκάδα ποδοσφαιριστές που προορίζει βασικούς για να βγάλει εκ νέου συμπεράσματα για τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας του. Αυτό έπραξε εξάλλου και στο τελευταίο φιλικό με την Κηφισιά στο ΓΣΠ, ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου σαρανταπεντάλεπτου προχώρησε σε αρκετές αλλαγές για να αξιολογήσει ολόκληρο το ρόστερ.

Η εμφάνιση των γαλαζοκιτρίνων απέναντι στην ελληνική ομάδα, ειδικά μέχρι τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, άφησε αισιόδοξα μηνύματα για τη συνέχεια, με τον 54χρονο προπονητή να επιθυμεί αύριο να δει τον νέο ΑΠΟΕΛ σε πιο βελτιωμένη έκδοση. Αφενός ο Παπαδόπουλος θέλει παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα του να αποκτήσει την απαραίτητη ομοιογένεια και αφετέρου οι ποδοσφαιριστές να βρουν τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό. Στόχος είναι, μέχρι την πρεμιέρα της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν απέναντι στην ΑΕΚ εκτός έδρας, η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη σε όλους τους τομείς.

Όσον αφορά το θέμα της περαιτέρω ενίσχυσης του ρόστερ, ο Νίκος Παπαδόπουλος σε συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή Ζήση Βρύζα αξιολογούν συνεχώς τα δεδομένα. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται μέσω των φιλικών αναμετρήσεων να διαφοροποιηθεί το πλάνο ή να προκύψουν νέες ανάγκες.

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