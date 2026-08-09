Με Ραντόμιακ για ένα νέο «δελτίο προόδου» η ΑΕΛ

Τρεις μέρες μετά το νικηφόρο φιλικό επί του Ατρόμητου, το μεσημέρι της Κυριακής (13:00) η ΑΕΛ θα δώσει νέο φιλικό παιχνίδι. Αντίπαλος για το συγκρότημα του Χούγκο Μάρτινς θα είναι η πολωνική Ραντόμιακ και εκτιμάται πως ο Πορτογάλος τεχνικός θα χρησιμοποιήσει ενδεκάδα... βασικών.

Άλλωστε, τρεις περίπου εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θέλει να μειώσει τις δοκιμές, με στόχο να δέσει το ρόστερ που και φέτος απαρτίζεται από πολλούς νεοφερμένους παίκτες. Ουσιαστικά θα... εκδοθεί ένα νέο «δελτίο προόδου».

Αναμένεται, αν όχι από την αρχή αλλά σε κάποια φάση της αναμέτρησης να παίξουν οι Καφού και Ουντέν που εντάχθηκαν πρόσφατα στο ρόστερ.