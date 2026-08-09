ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Ραντόμιακ για ένα νέο «δελτίο προόδου» η ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Ραντόμιακ για ένα νέο «δελτίο προόδου» η ΑΕΛ

Τηλεοπτικό και καλή ευκαιρία για τους φίλους της ΑΕΛ να δουν νέους και παλιούς.

Τρεις μέρες μετά το νικηφόρο φιλικό επί του Ατρόμητου, το μεσημέρι της Κυριακής (13:00) η ΑΕΛ θα δώσει νέο φιλικό παιχνίδι. Αντίπαλος για το συγκρότημα του Χούγκο Μάρτινς θα είναι η πολωνική Ραντόμιακ και εκτιμάται πως ο Πορτογάλος τεχνικός θα χρησιμοποιήσει ενδεκάδα... βασικών.

Άλλωστε, τρεις περίπου εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θέλει να μειώσει τις δοκιμές, με στόχο να δέσει το ρόστερ που και φέτος απαρτίζεται από πολλούς νεοφερμένους παίκτες. Ουσιαστικά θα... εκδοθεί ένα νέο «δελτίο προόδου».

Αναμένεται, αν όχι από την αρχή αλλά σε κάποια φάση της αναμέτρησης να παίξουν οι Καφού και Ουντέν που εντάχθηκαν πρόσφατα στο ρόστερ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποθέωση Sky Sports για Καρέτσα: «Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι!»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Παρί Σεν Ζερμέν: Ανακοίνωσε τον Λούκας Ντιν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Mπήκε στο κυρίως ταμπλό του Σινσινάτι ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Τα «δεύτερα» της Τσέλσι δεν δικαίωσαν τον Τσάμπι Αλόνσο κόντρα στην Γιόχορ από τη Μαλαισία

Premier League

|

Category image

Πολλές απόψεις, λίγα τα δίκιά τους

Απόψεις

|

Category image

Ανατροπή με Μαρμούς για τη Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Ατλέτικο

Premier League

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Κηδεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο ο Χόρχε Μέσι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Το teaser της ΑΕΚ για την κιτρινόμαυρη φανέλα της νέας αγωνιστικής σεζόν

Super League

|

Category image

Μπραν: Με 19 παίκτες στην Κύπρο - Εκτός αποστολής πέντε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Θρήνος στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός παίκτης και κόουτς, Ντον Νέλσον

NBA

|

Category image

Κοίταξε στα μάτια την Ουνιόν ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Δύο «χρυσές» ενδεκάδες Κύπριοι!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Άλλαξε ο... αέρας στην Ανόρθωση, έγινε αλλιώτικος και αισιόδοξος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για Αγγελόπουλους: «Έχουν σύνδρομο της Στοκχόλμης μαζί μου - Τους έστελνα φυτά και έψαχναν για μικρόφωνα»

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Στο Ροζάριο μαζί με την οικογένειά του ο Μέσι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Διαβαστε ακομη