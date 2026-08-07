Θα φτάσει την ντουζίνα

Η απόκτηση ενός δημιουργικού χαφ, όπως είναι ο Κέριμ Μράμπτι, αποτελούσε επιτακτική ανάγκη για την ΑΕΚ, με τον 32χρονο Σουηδό να έρχεται για να καλύψει τη θέση που άφησε ένας άλλος Σουηδός, ο Μάρκους Ρόντεν, το κενό του οποίου φάνηκε στα παιχνίδια με την Μπεϊτάρ και στο τέλος της ημέρας στοίχισε στην ομάδα της Λάρνακας.

Είναι η 9η μεταγραφική προσθήκη για τους περσινούς δευτεραθλητές, οι οποίοι δεν θα αρκεστούν σε αυτές, αφού οι πληροφορίες θέλουν τον Τσάβι Ρόκα να ψάχνει για ακόμη έναν σέντερ φορ, έναν τερματοφύλακα κι έναν αριστερό ακραίο οπισθοφύλακα. Ειδικά οι περιπτώσεις των Μούφτιτς και Γκουρφίνγκελ προκαλούν προβληματισμό, με το μέλλον των δύο παικτών στην «Αρένα» να φαντάζει αβέβαιο.

Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου προβλέπονται κι άλλες προσθαφαιρέσεις.