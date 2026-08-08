Οι μεταδόσεις σήμερα Σάββατο (8/8)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 8/8
Cytavision 1
19:00 Φιλικό: ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ.
Cytavision 2
17:00 C.L (γ): Βλάζνια - Apollon Ladies
21:30 C.L (γ): Μιγιάβα - Ζάρνι
Cytavision 3
17:00 Γουέστ Χαμ - Πόρτσμουθ
Cytavision 4
19:30 Κόλτσεστερ - Σαουθάμπντον
Cytavision 5
19:30 Tένις: ATP 1000 - Montreal
Cytavision 6
13:50 Μoto GP - Προκριματικά
18:00 Μoto GP - Σπριντ
Cytavision 8
22:30 Εστρέλα - Σπόρτινγκ
Cablenet Sports 1
20:00 ΑΠΟΕΛ - Κηφισιά
Cablenet Sports 2
21:00 Αϊντχόφεν - Σιτάρντ
Cablenet Sports 3
21:45 Ναντ - Ρεντ Σταρ
Novasports Prime
14:00 Φιλικό: Γιουβέντους - Ίντερ
20:00 Φιλικό: Άρης - Πανσερραϊκός
Novasports 3
21:30 Bόλφσμπουργκ - Καϊζερσλάουτερν
Novasports 6
19:30 Tένις: WTA 1000 – Toronto