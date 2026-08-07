Η Μάντεστερ Σίτι προχωράει με την απόκτηση του Ρούλι από τη Μαρσέιγ

Έτοιμη να ανακοινώσει τον Ρούλι η Μάντσεστερ Σίτι!

Έχοντας συμφωνήσει ήδη για την απόκτηση του νεαρού Μαροκινού μέσου Αγιούμπ Μπουαντί από τη Λιλ, η Σίτι ολοκληρώνει μία ακόμα μεταγραφή από τη Γαλλία, ενισχύοντας το ρόστερ της στη θέση του τερματοφύλακα!

Όπως μεταδίδουν τα κορυφαία αγγλικά Μέσα, η Σίτι ήρθε σε συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την απόκτηση του 34χρονου Αργεντινού γκολκίπερ, ο οποίος βρέθηκε και στην αποστολή της εθνικής του ομάδας στο φετινό Μουντιάλ.

Στο παρελθόν έχει επίσης υπερασπιστεί τις εστίες των Εστουντιάντες, Σοσιεδάδ, Μονπελιέ, Βιγιαρεάλ και Άγιαξ, ενώ το συμβόλαιο της συνεργασίας του με τη Σίτι θα είναι διετούς διάρκειας.

sport-fm.gr