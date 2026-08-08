Με το βλέμμα σε δύο

Χθες, αργά το απόγευμα, ήταν προγραμματισμένο το πρώτο φιλικό με αντίπαλο την Καρμιώτισσα στην «Αρένα», ενώ σήμερα (19:00) οι κιτρινοπράσινοι θα τα πουν φιλικά με την Ομόνοια Αραδίππου, πάλι στην «Αρένα». Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Cytavision.

Ο Μάουρο Καμορανέζι ζήτησε τη διευθέτηση δύο συνεχόμενων φιλικών αναμετρήσεων, προκειμένου να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες που έχει διαθέσιμους και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική τους κατάσταση. Δεν αποκλείεται στα φιλικά αυτά να πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι Αντερέγκεν, Τσακόν, οι οποίοι αναμένεται σταδιακά να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση.

Χθες, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και φιλικό προετοιμασίας με τον Αστέρα ΑKTOR, που θα γίνει την Τετάρτη (12/08) στις 7.30μ.μ., στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στην Τρίπολη. Η ΑΕΚ θα δώσει το τελευταίο της φιλικό πριν την έναρξη του πρωταθλήματος στις 21 Αυγούστου (19:30) με αντίπαλο την Ομόνοια 29Μ στην Περιστερώνα.