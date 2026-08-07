Μεγάλος μεταγραφικός στόχος της Ράγιο Βαγεκάνο ο Ικάρντι

Ενδιαφέρον της Ράγιο Βαγεκάνο για τον Ικάρντι!

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, η ισπανική ομάδα έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Αργεντινού επιθετικού και είναι διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη της, στην προσπάθειά της να καταφέρει να τον εντάξει στο ρόστερ της και με δεδομένο ότι θα βάλει στα ταμεία της 25 εκατ. ευρώ από την επικείμενη πώληση του Τσαβαρία στην Τσέλσι.

Ο Ικάρντι πέρασε την τελευταία τετραετία στην Τουρκία αγωνιόμενος με τη Γαλατάσαραϊ, ενώ στο παρελθόν έχει επίσης φορέσει τις φανέλες των Σαμπντόρια, Ίντερ και Παρί Σεν Ζερμέν.

sport-fm.gr