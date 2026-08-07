Λίβερπουλ: Πρόταση 115 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπαρκολά

Η Λίβερπουλ ετοιμάζει πρόταση 115 εκατ. ευρώ για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει περισσότερα...

Η Λίβερπουλ περνά στην επόμενη φάση της προσπάθειάς της να αποκτήσει τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ετοιμάζοντας επίσημη πρόταση ύψους περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν. Σύμφωνα με γαλλικά και βρετανικά δημοσιεύματα, η προσφορά αναμένεται να κατατεθεί άμεσα, ωστόσο εκτιμάται ότι θα απορριφθεί, καθώς απέχει σημαντικά από τις οικονομικές απαιτήσεις των πρωταθλητών Ευρώπης.

Η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν φέρεται πλέον διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησης του 23χρονου διεθνούς εξτρέμ μόνο εφόσον κατατεθεί πρόταση που θα υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους. Μέχρι πρόσφατα, η πώληση του Μπαρκολά θεωρούνταν αδιαπραγμάτευτη.

Η αλλαγή στάσης αποδίδεται στην απόφαση του ποδοσφαιριστή να μην επεκτείνει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2028. Παράλληλα, η διοίκηση της Παρί έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι δεν σκοπεύει να διατηρήσει στο ρόστερ παίκτες που επιθυμούν να αποχωρήσουν.

Παρότι η πρόταση υπολείπεται των απαιτήσεων της γαλλικής ομάδας, θεωρείται σημαντική, καθώς επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Γάλλο διεθνή.

Οι «Reds» φέρονται να έχουν ήδη συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή ως προς τους βασικούς όρους του προσωπικού του συμβολαίου, με την επίσημη προσφορά να αποτελεί ένδειξη της πρόθεσής τους να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή.Τις επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων χειρίζονται ο αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ, Ρίτσαρντ Χιουζ, και ο αθλητικός σύμβουλος της Παρί, Λουίς Κάμπος, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, Μούσα Σισοκό. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, έχει εμπλακεί προσωπικά στις συζητήσεις με τη διοίκηση της Λίβερπουλ.

gazzetta.gr