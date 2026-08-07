ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λίβερπουλ: Πρόταση 115 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπαρκολά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λίβερπουλ: Πρόταση 115 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπαρκολά

Η Παρί ζητά πάνω από 150 εκατ. ευρώ

Η Λίβερπουλ ετοιμάζει πρόταση 115 εκατ. ευρώ για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει περισσότερα...

Η Λίβερπουλ περνά στην επόμενη φάση της προσπάθειάς της να αποκτήσει τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ετοιμάζοντας επίσημη πρόταση ύψους περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν. Σύμφωνα με γαλλικά και βρετανικά δημοσιεύματα, η προσφορά αναμένεται να κατατεθεί άμεσα, ωστόσο εκτιμάται ότι θα απορριφθεί, καθώς απέχει σημαντικά από τις οικονομικές απαιτήσεις των πρωταθλητών Ευρώπης.

Η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν φέρεται πλέον διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησης του 23χρονου διεθνούς εξτρέμ μόνο εφόσον κατατεθεί πρόταση που θα υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους. Μέχρι πρόσφατα, η πώληση του Μπαρκολά θεωρούνταν αδιαπραγμάτευτη.

Η αλλαγή στάσης αποδίδεται στην απόφαση του ποδοσφαιριστή να μην επεκτείνει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2028. Παράλληλα, η διοίκηση της Παρί έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι δεν σκοπεύει να διατηρήσει στο ρόστερ παίκτες που επιθυμούν να αποχωρήσουν.

Παρότι η πρόταση υπολείπεται των απαιτήσεων της γαλλικής ομάδας, θεωρείται σημαντική, καθώς επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Γάλλο διεθνή.

Οι «Reds» φέρονται να έχουν ήδη συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή ως προς τους βασικούς όρους του προσωπικού του συμβολαίου, με την επίσημη προσφορά να αποτελεί ένδειξη της πρόθεσής τους να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή.Τις επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων χειρίζονται ο αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ, Ρίτσαρντ Χιουζ, και ο αθλητικός σύμβουλος της Παρί, Λουίς Κάμπος, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, Μούσα Σισοκό. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, έχει εμπλακεί προσωπικά στις συζητήσεις με τη διοίκηση της Λίβερπουλ.

gazzetta.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρεμιέρα με ισοπαλία για την Σεντ Τρούιντεν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Καρέτσας κόντρα στην Άρσεναλ του Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι τρεις «λεπτομέρειες» που κόστισαν στην Πάφος FC και η... ευχή για τη ρεβάνς

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σόου Γκατσίνοβιτς στην πρόβα τζενεράλε της ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Πίστη στο πλάνο μας - Εγώ τους πιστεύω»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα «κτυπήματα» του ΑΠΟΕΛ και οι «απαντήσεις» της Κηφισιάς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Άρεσε στα «αποκαλυπτήρια» ο ΑΠΟΕΛ παρά τον... συμβιβασμό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρώτο συναπάντημα ως... συγκάτοικοι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συγκίνησε η Μπαρτσελόνα στο αντίο της για τον Χόρχε Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε... απόδραση η «συγκάτοικος» από την «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρίγη συγκίνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια - Φόρος τιμής για Μιχάλη Κατσούρη και Κώστα Λιάκκα

Super League

|

Category image

«Χαστούκι» για τη Ναϊμέγκεν πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι πιθανές αλλαγές και τα... ερωτηματικά στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Super League

|

Category image

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στα... αποκαλυπτήρια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ξινό» το ανεπίσημο ντεμπούτο του Τζολάκη με τη Χαλ

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη