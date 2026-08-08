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Μίλαν για Παρέδες!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μίλαν για Παρέδες!

Σύμφωνα με τους Αργεντινούς, η Μίλαν έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Λεάντρο Παρέδες.

Την περίπτωση του Λεάντρο Παρέδες φαίνεται πως παρακολουθεί στενά η Μίλαν!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Αργεντινοί, οι «ροσονέρι» έχουν καταθέσει πρόταση στην Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του έμπειρου χαφ, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το ποσό της εν λόγω προσφοράς.

Ο 32χρονος Αργεντινός χαφ, που συμμετείχε με την «αλμπισελέστε» στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, έχει περάσει πολλά χρόνια της καριέρας του στα ιταλικά γήπεδα, με πιο πρόσφατη παρουσία του στην ομάδα της Ρόμα.

sport-fm.gr 

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