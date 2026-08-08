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Ο τεράστιος Χατζηγιοβάνης έκανε δωρεά 12.500€ σε παιδί που δίνει μάχη με νευροβλάστωμα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο τεράστιος Χατζηγιοβάνης έκανε δωρεά 12.500€ σε παιδί που δίνει μάχη με νευροβλάστωμα

Ο Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας προχώρησε σε μία σπουδαία ενέργεια, δωρίζοντας ένα τεράστιο ποσό θέλοντας να βοηθήσει τον μικρό Δημήτρη.

Η είδηση έγινε γνωστή από το σωματείο “Παιδική Χαρά”. Πρόκειται για φιλανθρωπικό σωματείο που στηρίζει παιδιά με απειλητικές για την ζωή τους ασθένειες. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης λοιπόν συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για τον μικρό Δημήτρη, ενώ μάλιστα επικοινώνησε με την μητέρα του μετά τη δωρεά 12.500€. Μάλιστα, όπως αναφέρει το σωματείο, αυτή δεν ήταν η πρώτη τέτοιου είδους ενέργεια από μεριάς του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Το νευροβλάστωμα σταδίου 4 είναι μια προχωρημένη μορφή παιδικού καρκίνου όπου ο όγκος έχει εξαπλωθεί (κάνει μετάσταση) σε απομακρυσμένα σημεία του σώματος, όπως τα οστά, ο μυελός των οστών, το ήπαρ ή οι μακρινοί λεμφαδένες.

Αναλυτικά όσα έγραψε το σωματείο:

«ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ! Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ!

Κάποιες φορές τα θαύματα έχουν όνομα. Και αυτή τη φορά, το θαύμα ονομάζεται Τάσος Χατζηγιοβάνης.

Μέσα σε μόλις 3 ημέρες πάλι καλύφθηκε η ανάγκη του παιδιού που μας χρειαζόταν!!!

 

Πριν λιγη ώρα ο Τάσος Χατζηγιοβανης κατέθεσε το ποσό των 12.500€ και τελείωσε την αγωνία και την εκστρατεία του μεγάλου μας μαχητή.

Έτσι λοιπόν, για άλλη μια φορά, από τις μικρές δωρεές ανθρώπων που ίσως στερήθηκαν κάτι από τον εαυτό τους για να βοηθήσουν, μέχρι τη μεγάλη προσφορά του αγαπημένου διεθνή ποδοσφαιριστή Τάσου Χατζηγιοβάνη καλύφθηκε και αυτή η ανάγκη.

Ο Τάσος δεν στάθηκε δίπλα στον Δημήτρη μόνο με μια γενναιόδωρη δωρεά. Εδώ και χρόνια στηρίζει το έργο της «Παιδικής Χαράς», ενδιαφέρεται πραγματικά για τα παιδιά μας και είναι πάντα εκεί όταν ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που επιλέγει να χρησιμοποιεί την αναγνωρισιμότητά του και την καρδιά του για να δίνει ελπίδα εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Μίλησε προσωπικά με τη μαμά του Δημήτρη και, μόλις έρθει από την Κύπρο, θα βρεθεί δίπλα τους για να τους γνωρίσει και από κοντά.

Αυτό είναι που ξεχωρίζει τους πραγματικά μεγάλους ανθρώπους. Δεν αρκούνται σε μια προσφορά. Νοιάζονται. Ενδιαφέρονται. Είναι παρόντες.

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο μήνυμα όλων: δεν υπάρχουν «μικρές» και «μεγάλες» δωρεές. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη καρδιά. Άλλος προσφέρει 2 ευρώ, άλλος 20, άλλος καλύπτει το τελευταίο μεγάλο ποσό. Όλοι όμως γίνονται μέρος της ίδιας αλυσίδας αγάπης που σώζει ένα παιδί.

Από καρδιάς, ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο που στάθηκε δίπλα στον Δημήτρη.

Και ένα ιδιαίτερο, βαθύ «ευχαριστώ» στον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Όχι μόνο για τη γενναιόδωρη δωρεά του, αλλά γιατί εδώ και χρόνια αποδεικνύει με πράξεις ότι η ανθρωπιά δεν μετριέται με τα λόγια, αλλά με την παρουσία, το ενδιαφέρον και την προσφορά.

Τάσο, σε ευχαριστούμε που για ακόμη μία φορά απέδειξες πως πίσω από έναν σπουδαίο αθλητή μπορεί να κρύβεται ένας ακόμη σπουδαιότερος άνθρωπος.

Για ακόμη μία φορά γράψαμε όλοι μαζί το πιο ωραίο τέλος: όταν ενωνόμαστε για ένα παιδί, τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Σας ευχαριστούμε όλους».

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