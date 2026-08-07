Η Λίβερπουλ βρήκε τρόπο να νιώθει πως ο Ντιόγο Ζότα θα είναι πάντοτε κοντά της...

Στη Λίβερπουλ δεν θα ξεχάσουν ποτέ τον αδικοχαμένο Ντιόγο Ζότα και τον αδερφό του, έπειτα από τον τραγικό θάνατο που βρήκαν αμφότεροι, το καλοκαίρι του 2025, στην άσφαλτο, σε τρομακτικό τροχαίο επί ισπανικού εδάφους.

Και πέρα από την καρδιά και το μυαλό όλων στον οργανισμό, ο Πορτογάλος πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας θα βρίσκεται πλέον μόνιμα και στο πούλμαν της ομάδας.

Η Λίβερπουλ θα κινείται με νέο όχημα από το φετινό καλοκαίρι και οι πρώτες εικόνες αποκάλυψαν πως επιλέχθηκε το πορτρέτο του Ζότα, προκειμένου όλοι να αισθάνονται ότι ο φίλος τους, είναι συνεχώς κοντά τους...

O novo autocarro do Liverpool tem uma homenagem a Diogo Jota 🤍



📹 rvheemo#DAZNPremier pic.twitter.com/a0vAYHXIvB — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 7, 2026

sport-fm.gr