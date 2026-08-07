Επόμενος... σταθμός MLS για τον Σέρχι Ρομπέρτο

Ο γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου 1992 στην ισπανική πόλη Ρέους, Ρομπέρτο, αναδείχθηκε στις Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, αγωνίστηκε εκεί για περίπου μια δεκαετία, προσθέτοντας στο παλμαρέ του πρωταθλήματα Ισπανίας και φυσικά δύο τρόπαια Τσάμπιονς Λιγκ.

Το καλοκαίρι του 2024, υπέγραψε στην ιταλική Κόμο και σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα, το πρωτάθλημα των ΗΠΑ θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

sdna.gr