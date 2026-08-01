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Κλείνει Μίλαν Βιτάλις για τα χαφ η ΑΕΚ Αθηνών!

ΓΗΠΕΔΟ

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Κλείνει Μίλαν Βιτάλις για τα χαφ η ΑΕΚ Αθηνών!

Όπως ανέφερε η «nemzetisport» η ΑΕΚ είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του διεθνή Ούγγρου χαφ, Μίλαν Βιτάλις. O λόγος που δεν μπορεί να αγωνιστεί στα Play Offs του Champions league.

Όπως είχαμε αναφέρει, η ΑΕΚ είχε φέρει την υπόθεση της μεταγραφής του εκλεκτού χαφ της σε τελικό στάδιο και επρόκειτο να τελειώσει πριν από αυτή του Φίλιπ Κόστιτς. Από την Ουγγαρία προέκυψε πως αυτός είναι ο Μίλαν Βιτάλις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκυρης σελίδας «nemzetisport» οι Πρωταθλητές είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου μέσου.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σύντομα η ΑΕΚ μπορεί να αποκτήσει έναν ακόμη παίκτη της εθνικής ομάδα της Ουγγαρίας, καθώς η συμφωνία με την Γκιόρ είναι κοντά», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο μέσο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8» αλλά με την ίδια ευχέρεια παίζει και στο «10» αλλά και στο αριστερό «φτερό». Είναι σε εξαιρετική ηλικία και από τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι διεθνής με την Ουγγαρία, έχοντας 8 εμφανίσεις.

Προέρχεται από την Ακαδημία της Γκιόρ και έχει κάνει περάσματα με δανεισμό σε Ντουναΐσκα και Σαμορίν. Την ερασμένη σεζόν έκανε... θραύση με τους πρωταθλητές Ουγγαρίας, έχοντας 10 γκολ και 6 ασίστ σε 41 εμφανίσεις.Ο αρχηγός της Γκιόρ είναι σε φόυλ αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας κάνει ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις σε προκριματικά Champions και Conference League, κάτι που σημαίνει πως εφόσον αποκτηθεί από τον Δικέφαλο δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

gazzetta.gr 

 

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Ελλαδα

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