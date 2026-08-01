Ένα σωρό ομάδες φλερτάρουν τον Κωνσταντέλια!

O Γιάννης Κωνσταντέλιας φέρεται πως βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, σύμφωνα με το «TransferFeed». Μεταξύ των συλλόγων που φέρεται να παρακολουθούν την πορεία του Κωνσταντέλια βρίσκεται ο Άγιαξ, ο οποίος εξακολουθεί να εξετάζει την περίπτωσή του.

Παράλληλα, το δημοσίευμα κάνει λόγο για διαρκές ενδιαφέρον από τη Σεβίλλη, ενώ στο παιχνίδι φέρεται να παραμένει και η Γαλατασαράι. Στη λίστα των ομάδων που έχουν τον Έλληνα άσο στα ραντάρ τους προστίθεται και η Μπενφίκα!

Όλα αυτά έρχονται μετά και το νέο σόου που έδωσε ο Κωνσταντέλιας απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου το βράδυ της Πέμπτης (30/07) στην Τούμπα, εκεί όπου ήταν φανταστικός με δύο γκολ!

novasports.gr