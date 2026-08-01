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ΒΙΝΤΕΟ: Η Νάπολι έγινε 100 ετών και οι οπαδοί «έκαψαν» την πόλη

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Η Νάπολι έγινε 100 ετών και οι οπαδοί «έκαψαν» την πόλη

Ο ιταλικός Νότος γιόρτασε το βράδυ της Παρασκευής, με τη Νάπολη να ξενυχτάει για τα 100 χρόνια του ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Η Νάπολι συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής και η πόλη φόρεσε τα γιορτινά της, με χιλιάδες φίλους των «παρτενοπέι» να πλημμυρίζουν τους δρόμους για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, με τη Νάπολη να ντύνεται στα γαλανόλευκα και τους οπαδούς να δημιουργούν μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με καπνογόνα, πυροτεχνήματα και συνθήματα προς τιμήν της αγαπημένης τους ομάδας.

Η διοίκηση της Νάπολι, σε συνεργασία με τον Δήμο της πόλης και την Περιφέρεια Καμπανίας, είχε προετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε την «Γαλάζια Πομπή» (Processione Azzurra), μουσικά και καλλιτεχνικά δρώμενα, τιμητικές εκδηλώσεις για την ιστορία του συλλόγου, αλλά και ένα εντυπωσιακό σόου με φωτισμούς και πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό της Νάπολης.

Οι εικόνες από το κέντρο της πόλης ήταν εντυπωσιακές, με χιλιάδες φιλάθλους να κατακλύζουν τις πλατείες και τους δρόμους, δημιουργώντας μία μοναδική γιορτή που θύμισε τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Οι πανηγυρισμοί κράτησαν μέχρι αργά το βράδυ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ξεχωριστό δεσμό που συνδέει τη Νάπολι με την πόλη και τους φιλάθλους της, σε μία ιστορική ημέρα για τον ιταλικό σύλλογο.

athletiko.gr 

 

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