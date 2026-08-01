Ανατροπή για τη Γιουνάιτεντ κόντρα στην Ατλέτικο με ντοπιέτα Εμπεμό

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας στη Στοκχόλμη, σε ένα παιχνίδι με ένταση, καλό ρυθμό και αρκετές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.

Η Ατλέτικο ήταν αυτή που πήρε πρώτη το προβάδισμα στο 5ο λεπτό, με τον Αρνάου Ορτίθ να δημιουργεί τη φάση και τον Κάρλος Μαρτίν να ανοίγει το σκορ για τους «ροχιμπλάνκος». Η Γιουνάιτεντ, ωστόσο, αντέδρασε και ανέβασε την πίεσή της, αναζητώντας την ισοφάριση.

Το 1-1 ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο από την άσπρη βούλα, με τον Μπράιαν Εμπεμό να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι και να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, όταν ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε την καλή επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Η ομάδα του Μάντσεστερ είχε σημαντικές ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα, με τον Γιαν Όμπλακ να πραγματοποιεί αρκετές επεμβάσεις και να κρατά χαμηλά το σκορ. Η Ατλέτικο προσπάθησε μέχρι το τέλος να φτάσει στην ισοφάριση, φτάνοντας μάλιστα κοντά στο γκολ με δύο διαδοχικά δοκάρια στην ίδια φάση, όμως το αποτέλεσμα δεν άλλαξε.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Κάρικ): Χίτον, Λένι Γιόρο, Μαγκουάιρ, Χέιβεν, Σο, Αμάντ, Αντρέι Σάντος, Μάουντ, Ντόργκου, Λέισι, Εμπεμό.

Αγωνίστηκαν επίσης: Φλέτσερ, Ζίρκζεϊ, Άμας, Γουίλιαμς, Άρμερ, Θουέιτς, Γκαμπριέλ Τζούνιορ.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Σιμεόνε): Όμπλακ, Ντομίνγκεθ, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Ρουγκέρι, Κάρλος Μαρτίν, Όμπεντ Βάργκας, Κόκε, Λούκμαν, Καστίγιο, Αρνάου Ορτίθ.

Αγωνίστηκαν επίσης: Εσκίβελ, Χιμένες, Μεντόσα, Χιούλμαντ, Μπονιάρ, Ντάνι Μαρτίνεθ, Ουέσο, Σολά, Ίκερ Λούκε, Λεμάρ, Σέρχιο Εστέμπαν.

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