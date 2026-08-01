Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Ελ Αραμπί

H Mαρκό έκανε επίσημη την μεγάλη απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ανακοινώνοντας ότι ο σπουδαίος Μαροκινός στράικερ, θα είναι παίκτης της για την επόμενο σεζόν!

Πήρε σάρκα και οστά μια από τις σπουδαιότερες μεταγραφές στην ιστορία της Μαρκό! Η ομάδα που την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία στη Superbet League 2, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την εντυπωσιακή παρουσία του στον Ολυμπιακό.