Αντίστροφη μέτρηση για τον Γκουστάβο Σα στον Ολυμπιακό

Ο Γκουστάβο Σα βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 16:55.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θεωρούν πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική επένδυση, καθώς κατάφεραν να αποκτήσουν έναν από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της νέας γενιάς στην Πορτογαλία.

Ο νεαρός άσος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και οι ερυθρόλευκοι εκτιμούν ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία για να προσφέρει άμεσα ποιότητα και δημιουργία στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής έχουν ήδη δρομολογηθεί, καθώς ο Γκουστάβο Σα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Αλγκάρβε την Τρίτη.

Με την άφιξή του στην Ελλάδα θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ώστε στη συνέχεια να ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτησή του.