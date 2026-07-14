Κοντά στον Ολυμπιακό ο Όσο, σύμφωνα με τον Μπεντόνι

Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Όσο βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, με την περίπτωση του 23χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλλης να παρουσιάζει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες ώρες.

Αρχικά, ο Ματέο Μορέτο αποκάλυψε πως οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται για την απόκτηση του Όσο, ενώ στη συνέχεια ο Λούκα Μπεντόνι ανέβασε ακόμη περισσότερο τον βαθμό αισιοδοξίας, υποστηρίζοντας πως υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στη Σεβίλλη και το Marinakis Group, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ, συν μπόνους.

Εκεί όπου υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις είναι στο ποια ομάδα θα αποτελέσει τον άμεσο επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς κάποια δημοσιεύματα τον συνδέουν απευθείας με τον Ολυμπιακό, ενώ άλλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει η μεταγραφή μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το δεδομένο, πάντως, είναι πως η υπόθεση βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Υπενθυμίζεται ότι η AS είχε αποκαλύψει από νωρίς το μεσημέρι το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον ποδοσφαιριστή.