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ΑΕΚ-Φίτεσε: Ευκαιρία για νέες δοκιμές από τον Νίκολιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΚ-Φίτεσε: Ευκαιρία για νέες δοκιμές από τον Νίκολιτς

Στο δεύτερο φιλικό τεστ της Ένωσης

Δεύτερη φιλική δοκιμασία για την ΑΕΚ επί ολλανδικού εδάφους (20:00) κόντρα στη Φίτεσε, ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο Sportpark Lonapark.

Η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και στις κερκίδες αναμένεται να βρεθούν φίλοι τόσο της ομάδας του Άρνεμ, όσο και της Ένωσης, από την Ολλανδία και τις γύρω κοντινές περιοχές.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει ακόμα περισσότερα πράγματα, σε σχέση με το πρώτο φιλικό ματς κόντρα στην Ντε Γκράαφστσαπ που ήρθε η νίκη με 2-1 χάρη στα τέρματα των Βάργκα και Ζούμπκοφ.

Ο Σέρβος τεχνικός θα έχει περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του, αφού εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Λούκα Γιόβιτς που δεν αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό, όπως και ο νεοφερμένος Χρήστος Αλεξίου. Μένει να φανεί αν θα χρησιμοποιηθεί ο Ζίνι που δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Ντε Γκράαφστσαπ, ενώ δεν συμμετείχε προληπτικά και στο πρωινό πρόγραμμα της Τρίτης (13/07).

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο σημερινό φιλικό, Φίτεσε αγωνίζεται στη Β' Ολλανδίας, ενώ την περσινή σεζόν τερμάτισε στη 15η θέση με 44 βαθμούς.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα παραμείνει στο Άπελντοορν έως τις 2 Αυγούστου. Ενδιάμεσα, από τις 19 έως τις 22 Ιουλίου, οι παίκτες του «δικεφάλου» θα έχουν τετραήμερη άδεια για να ξεκουραστούν, με την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση των πρωταθλητών Ελλάδας να είναι προγραμματισμένη για τις 12 Αυγούστου (20:00) με τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup.

Το πρόγραμμα των φιλικών της ΑΕΚ επί ολλανδικού εδάφους:

ΑΕΚ – Ντε Γκράφτσαπ 2-1

15 Ιουλίου: ΑΕΚ – Φίτεσε

18 Ιουλίου: ΑΕΚ – Χρόνινχεν

26 Ιουλίου: ΑΕΚ – Τσβόλε

29 Ιουλίου: ΑΕΚ – Σαμσουνσπόρ

2 Αυγούστου: ΑΕΚ – Σεντ Τρούιντεν

 

 

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