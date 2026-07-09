Ανακοινώθηκε η διετής συνεργασία με τον Σιέλη

Οι Κρητικοί τα βρήκαν σε όλα με την απόκτηση του διεθνή Κύπριου ποδοσφαιριστή, Χρήστου Σίελη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, την προηγούμενα δύο χρόνια αγωνιζόταν με τη φανέλα του Παναιτωλικού καταγράφοντας 60 συμμετοχές, και κατεβαίνει στο Ηράκλειο για να ενισχύσει τα μετόπισθεν της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή, Χρίστου Σιέλη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας διάρκειας δυο ετών.

Ο 26χρονος αμυντικός, γεννημένος στην Κύπρο στις 2 Φεβρουαρίου 2000, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ακαδημίες αγγλικών ομάδων, μεταξύ των οποίων αυτή της Arsenal.

Έχει φορέσει τα χρώματα των ΑΠΟΕΛ (35 συμμετοχές, εκ των οποίων οι τρεις στην προκριματική φάση του Europa League) και Levski Sofia (13 συμμετοχές), ενώ τον Ιανουάριο του 2022 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Βόλου ΝΠΣ (62 συμμετοχές).

Τελευταίος, χρονικά, σταθμός της καριέρας του, όπου αγωνίστηκε τα τελευταία δυο χρόνια, ήταν ο Παναιτωλικός (60 συμμετοχές).

Μετρά 14 συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών της Κύπρου, έχοντας χριστεί διεθνής και με τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες.

Χρίστο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!»