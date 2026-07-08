Στο μπλοκάκι του Παπαδόπουλου ο Αντονίν Μπάρακ

Δίχτυα προς... Ιταλία μεριά έριξε ο ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από το εξωτερικό, η ομάδα της πρωτεύουσας ενδιαφέρεται ζεστά για την περίπτωση του Αντονίν Μπάρακ. Πρόκειται για 31χρονο Τσέχο μεσοεπιθετικό ο οποίος ανήκει στη Φιορεντίνα, όμως οι ενδείξεις αναφέρουν πως θα παραχωρηθεί εκ νέου με τη μορφή δανεικού, όπως και την προηγούμενη περίοδο, όταν αγωνίστηκε στη Σαμπντόρια (28 συμμετοχές, 1 ασίστ, 1 γκολ).

Ο Μπαράκ διαθέτει εμπειρίες από την πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, έπαιξε μεταξύ άλλων και σε Ουντινέζε-Ελλάς Βερόνα, και φαινεται πως το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει σε αυτό που ψάχνει ο Παπαδόπουλος.