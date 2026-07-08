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Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τον Μελιέ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τον Μελιέ

Ο 25χρονος Γάλλος τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος από τη Λιντς

Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ιλάν Μελιέ, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Νταβίντ Ράγια κάτω από τα δοκάρια των πρωταθλητών Αγγλίας.

Ο 25χρονος Γάλλος τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος από τη Λιντς και συμφώνησε με τους «κανονιέρηδες», οι οποίοι έψαχναν μία αξιόπιστη λύση για τη θέση του δεύτερου γκολκίπερ.

Ο Μελιέ ολοκλήρωσε την παρουσία του στα «παγώνια» έχοντας συνολικά 215 συμμετοχές και 70 ανέπαφες εστίες σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας για αρκετά χρόνια βασικό στέλεχος της ομάδας.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ωστόσο, δεν κατάφερε να αγωνιστεί ούτε λεπτό στην Premier League, γεγονός που τον οδήγησε στην αποχώρησή του από τη Λιντς και τελικά στη μετακίνησή του στο «Έμιρεϊτς».

Με την εμπειρία του από το αγγλικό ποδόσφαιρο, ο Γάλλος αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην Άρσεναλ, αποτελώντας τον βασικό αναπληρωματικό του Ράγια στη νέα απαιτητική σεζόν.

 

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