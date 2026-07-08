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Αλλαγή φανέλας, όχι πόλης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αλλαγή φανέλας, όχι πόλης!

Το συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές θα έχει διάρκεια για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο

Tέσσερα χρόνια μετά τον ερχομό του στην Κύπρο και τον Άρη, ο Γιανίκ Γκομίς έβγαλε τη φανέλα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» αλλά παραμένει στο κυπριακό ποδόσφαιρο και τη Λεμεσό. 

Λίγο μετά την ανακοίνωση των πρασίνων, ήλθε η επίσημη ενημέρωση από την ΑΕΛ σχετικά με τη σύναψη συνεργασίας. Το συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές θα έχει διάρκεια για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ο 34χρονος αποτελεί την έκτη προσθήκη στο ρόστερ των γαλαζοκιτρίνων, καθώς προηγουμένως είχε επέλθει συμφωνία με τους Ντιόγκο Γκόμες, Zαΐρ Ταβάρες, Στέφανο Καπίνο, Γιώργο Παπαγεωργίου και Χάμζα Τσατάκοβιτς.

Στο μεταξύ, από αύριο στην ΑΕΛ θα μπουν σε περίοδο προετοιμασίας με τη διεργασία των εργομετρικών και ιατρικών εξετάσεων, ενώ από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Στον Άρη, η προετοιμασία του οποίου συνεχίζεται στη Λετονία, ενσωματώθηκαν και οι τρεις διεθνείς, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Άντερσον Κορέια και Γιασίν Μπουράν, στους οποίους είχε παραχωρηθεί επιπλέον μία εβδομάδα ξεκούρασης.

Το ερχόμενο Σάββατο (11:00) ο Άρης θα δώσει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Άλμπερτς, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της χώρας, με το οποίο θα ολοκληρωθεί και η παρουσία στη Λετονία. Έπειτα, θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο στην Πολωνία από τις 15 έως τις 31 Ιουλίου.

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