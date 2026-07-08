«Κλεφτές» ματιές από Μπεργκ στο... Καζακστάν

Η Ομόνοια συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία ενόψει των αγώνων της για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αντίπαλός της θα είναι ο νικητής του ζευγαριού ανάμεσα σε Καϊράτ Αλμάτι - Σουτιέσκα. Οι δύο αυτές ομάδες δίνουν σήμερα (18:00) τον πρώτο τους αγώνα στο Καζακστάν. Και όπως γίνεται αντιληπτό, ο Χένινγκ Μπεργκ θα ρίχνει «κλεφτές» ματιές.

Οι γηπεδούχοι «θεωρούνται» φαβορί για να βρεθούν στον δρόμο των πρασίνων όμως η Σουτιέσκα δείχνει να είναι υπολιγίσιμος αντίπαλος.