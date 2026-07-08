Μουντιάλ 2026: To πρόγραμμα των προημιτελικών και τα ζευγάρια

Το Μουντιάλ 2026 βαδίζει προς την τελική του ευθεία, με τη φάση των «16» να ολοκληρώνεται το ξημέρωμα της Τετάρτης (8/7). Μέσα από εντυπωσιακά ματς και θρίλερ που καθήλωσαν τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, οκτώ ομάδες κατάφεραν να τσεκάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης και να περάσουν στον επόμενο γύρο.

Γαλλία, Ισπανία, Νορβηγία, Αγγλία, Βέλγιο, Ελβετία, Αργεντινή και Μαρόκο συγκεκριμένα απαρτίζουν τη φάση των «8», με την UEFA να κυριαρχεί με έξι ομάδες, τη στιγμή που Αφρική και Λατινική Αμερική μετρούν μόλις από μια. Κι από το bracket των προημιτελικών έχουν αναδειχθεί οι εξής ματσάρες: Γαλλία - Μαρόκο, Ισπανία - Βέλγιο, Νορβηγία - Αγγλία και Αργεντινή - Ελβετία, στα ζευγάρια τα οποία θα καθορίσουν τις ομάδες των ημιτελικών.

Πώς όμως θα προκύψουν από εκεί και πέρα τα ζευγάρια; Όπως έχει γίνει γνωστό μέσα από το bracket της FIFA, στα ημιτελικά ο νικητής του ζευγαριού Γαλλία - Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του αγώνα Ισπανία - Βέλγιο. Στην άλλη πλευρά του bracket, Νορβηγία και Αγγλία θα παλέψουν για μια θέση στα ημιτελικά, εκεί όπου η μια εκ των δυο θα περιμένει τον νικητή της κόντρας ανάμεσα σε Αργεντινή και Ελβετία.

Το πρόγραμμα του Μουντιάλ

Προημιτελικοί

Πέμπτη, 9 Ιουλίου

Γαλλία - Μαρόκο (22:00)

Παρασκευή, 10 Ιουλίου

Ισπανία - Βέλγιο (22:00)

Κυριακή, 12 Ιουλίου

Νορβηγία - Αγγλία (00:00)

Αργεντινή - Ελβετία (04:00)

Ημιτελικοί

Τρίτη, 14 Ιουλίου

Πρώτος ημιτελικός (22:00)

Τετάρτη, 15 Ιουλίου

Δεύτερος ημιτελικός (22:00)

Τελικοί

Κυριακή, 19 Ιουλίου

Μικρός τελικός (00:00)

Τελικός (22:00)