ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουντιάλ 2026: To πρόγραμμα των προημιτελικών και τα ζευγάρια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μουντιάλ 2026: To πρόγραμμα των προημιτελικών και τα ζευγάρια

Οκτώ ομάδες κατάφεραν να τσεκάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης και να περάσουν στον επόμενο γύρο

Το Μουντιάλ 2026 βαδίζει προς την τελική του ευθεία, με τη φάση των «16» να ολοκληρώνεται το ξημέρωμα της Τετάρτης (8/7). Μέσα από εντυπωσιακά ματς και θρίλερ που καθήλωσαν τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, οκτώ ομάδες κατάφεραν να τσεκάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης και να περάσουν στον επόμενο γύρο.

Γαλλία, Ισπανία, Νορβηγία, Αγγλία, Βέλγιο, Ελβετία, Αργεντινή και Μαρόκο συγκεκριμένα απαρτίζουν τη φάση των «8», με την UEFA να κυριαρχεί με έξι ομάδες, τη στιγμή που Αφρική και Λατινική Αμερική μετρούν μόλις από μια. Κι από το bracket των προημιτελικών έχουν αναδειχθεί οι εξής ματσάρες: Γαλλία - Μαρόκο, Ισπανία - Βέλγιο, Νορβηγία - Αγγλία και Αργεντινή - Ελβετία, στα ζευγάρια τα οποία θα καθορίσουν τις ομάδες των ημιτελικών.

Πώς όμως θα προκύψουν από εκεί και πέρα τα ζευγάρια; Όπως έχει γίνει γνωστό μέσα από το bracket της FIFA, στα ημιτελικά ο νικητής του ζευγαριού Γαλλία - Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του αγώνα Ισπανία - Βέλγιο. Στην άλλη πλευρά του bracket, Νορβηγία και Αγγλία θα παλέψουν για μια θέση στα ημιτελικά, εκεί όπου η μια εκ των δυο θα περιμένει τον νικητή της κόντρας ανάμεσα σε Αργεντινή και Ελβετία.

Το πρόγραμμα του Μουντιάλ

Προημιτελικοί

Πέμπτη, 9 Ιουλίου

Γαλλία - Μαρόκο (22:00)

Παρασκευή, 10 Ιουλίου

Ισπανία - Βέλγιο (22:00)

Κυριακή, 12 Ιουλίου

Νορβηγία - Αγγλία (00:00)

Αργεντινή - Ελβετία (04:00)

Ημιτελικοί

Τρίτη, 14 Ιουλίου

Πρώτος ημιτελικός (22:00)

Τετάρτη, 15 Ιουλίου

Δεύτερος ημιτελικός (22:00)

Τελικοί

Κυριακή, 19 Ιουλίου

Μικρός τελικός (00:00)

Τελικός (22:00)

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από τη Ρεάλ Μαδριτης στην Μπέτις ο Φραν Γκαρθία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρήκε τον νέο του σταθμό και ανακοινώνεται ο Ντιουνκού!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Καλωσόρισες στη Λεμεσό, Στέφανε»

ΑΕΛ

|

Category image

Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

World Cup 2026

|

Category image

Τζόκοβιτς: «Θα ήθελα να παίξω 90 λεπτά όπως ο Μέσι»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026- Οι 13 «κοκκινισμένοι» και η ιστορία της κόκκινης κάρτας

World Cup 2026

|

Category image

Γιαμπουσέλε: «Υπερήφανος και ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στον Παναθηναϊκό»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πέδρο Μάρκες: Το ίδιο «αγκάθι»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ευρεία σύσκεψη για την ασφάλεια στα γήπεδα ενόψει του νέου πρωταθλήματος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το αεροπλάνο της Βραζιλίας επέστρεψε σπίτι... με μόνο έναν παίκτη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επίσημο το... μπαμ με Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Αίγυπτος ζητά κυρώσεις για τον Λετεσιέ με την οργή να ξεχειλίζει...

World Cup 2026

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πορωτική ανάρτηση του ΑΠΟΕΛ για τα εισιτήρια διαρκείας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Άνοιξε τα... χαρτιά του ο Άιτινγκ σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συγκλονιστικό: Ο Μέσι έχει κάνει από ένα ρεκόρ σε κάθε ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη