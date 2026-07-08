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Ο Μέσι έχει ήδη ξεπεράσει τον… Λίο που ανέβασε την Αργεντινή στην κορυφή!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μέσι έχει ήδη ξεπεράσει τον… Λίο που ανέβασε την Αργεντινή στην κορυφή!

Ποιος να το πίστευε ότι θα έκανε ακόμα καλύτερο τουρνουά;

Τα έκανε τα μαγικά του και στους «16» για να οδηγήσει την Αργεντινή στα προημιτελικά, δίνοντας την ευκαιρία στους συμπατριώτες του να περάσουν άλλη μια μέρα ποδοσφαιρικής ευτυχίας και μέθης.

Ο Λιονέλ Μέσι, εκεί που όλα φάνταζαν αδύνατα και η Αίγυπτος ήταν έτοιμη ίσως για το μεγαλύτερο «μπαμ» της διοργάνωσης, έκανε ιστορικό ρεκόρ στις ασίστ και πέτυχε το 21ο γκολ του σε Παγκόσμιο Κύπελλο και 8ο για φέτος, αφήνοντας τους Χάαλαντ και Εμπαπέ στα 7.

Ποιος θα περίμενε από τον GOAT να επιδεικνύει τόση ορμή για νέα κατάκτηση της κορυφής; Να συμπεριφέρεται σαν να μην αναρριχήθηκε ποτέ στην κορυφή του κόσμου τον Δεκέμβρη του 2022;

Κι όμως, αν ο κόσμος νόμιζε ότι η έκδοση του Λιονέλ Μέσι στο Κατάρ ήταν η κορυφαία και πως όλοι έκαναν ό,τι περνούσε από τα χέρια και τα πόδια τους για να τον ανεβάσουν στο ποδοσφαιρικό Έβερεστ, στα 39 του, ο Θεός των Αργεντινών επανήλθε ακόμα πιο δυνατός.

Και ήδη έχει ξεπεράσει τον εαυτό που παρουσίασε στο προηγούμενο Μουντιάλ, αφού έχει σκοράρει περισσότερες φορές προτού καν φτάσει η φάση των προημιτελικών!

Είχε 7 τέρματα σε ολόκληρο το Παγκόσμιο του '22, σ' εκείνο που οι Σαουδάραβες... τόλμησαν να τον ειρωνευτούν και να τον υποτιμήσουν, ενώ φέτος έχει πλέον 8 γκολ με ένα χατ-τρικ και μια ντοπιέτα, ανάμεσα στα μονάχα «χτυπήματα» σε Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι και Αίγυπτο.

Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει; Μέχρι το τέλος. Γιατί το έπος που έγραψε στην Ατλάντα η ομάδα του Σκαλόνι, ήταν ένα γερό μήνυμα προς οποιαδήποτε βρεθεί στον δρόμο των Αργεντινών στη συνέχεια. Όπως το έκανε η Αγγλία στο «Αζτέκα» πριν μερικά βράδια.

Με τις δυο τους να έχουν πιθανότητες να βρεθούν στα ημιτελικά. Λέμε, εμείς, τώρα...

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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