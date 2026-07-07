Αυτά είναι τα νούμερα στις φανέλες των παικτών του Παναθηναϊκού - Ποιοι άλλαξαν αριθμούς

Λίγο μετά την επιστροφή του Παναθηναϊκού απ’ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν επίσημα τους αριθμούς που θα φορούν στις φανέλες τους οι ποδοσφαιριστές την αγωνιστική περίοδο 2026/27, όπου είναι αλήθεια πως σε σχέση με την περσινή σεζόν, αρκετοί αριθμοί άλλαξαν... ιδιοκτήτη.

Τα δε νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού επέλεξαν νούμερα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τους ίδιους. Μία βασική αλλαγή αφορά τη φανέλα με το Νο 1, καθώς τον «κενό» αριθμό πήρε ο νεοαποκτηθείς, Ινιάκι Πένια, ο οποίος θα υπερασπιστεί την εστία του «τριφυλλιού», φορώντας τον παραδοσιακό αριθμό του βασικού τερματοφύλακα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αλλαγή στο Νο6, που μέχρι πέρυσι ανήκε στον Μανώλη Σιώπη και πλέον περνά στον Στέφαν Ντε Φράι ο οποίο φορούσε τον συγκεκριμένο αριθμό σε όλη την καριέρα του στη Serie A, ενώ ο Έλληνας αμυντικός μέσος επέλεξε το Νο24.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς άφησε το 88 κι επέλεξε το Νο8, το οποίο φόρεσε την περσινή χρονιά ο Ρενάτο Σάντσες, ενώ αλλαγές υπήρξαν και στην επιθετική γραμμή.

Η επιθετική γραμμή έχει επίσης διαφορετική εικόνα. Ο Σίριλ Ντέσερς άφησε το 33 και πλέον θα αγωνίζεται με το κλασικό αριθμό των φορ, το Νο9, το οποίο πέρσι ανήκε στον Ανάς Ζαρουρί. Ο δε Μαροκινός μεσοεπιθετικός μετακινήθηκε στο 11, ενώ ο Σαντίνο Αντίνο διατήρησε το 10.

Στα νέα πρόσωπα ξεχωρίζει επίσης ο Τσάπρας με το 19 και ο Καμαρά με το 22, ενώ αρκετοί ποδοσφαιριστές διατήρησαν τους αριθμούς τους. Οι Καλάμπρια (2), Κάτρης (3), Τσιριβέγια (4), Τουμπά (5), Τεττέη (7), Τσάβες (12), Πάλμερ-Μπράουν (14), Ίνγκασον (15), Τσέριν (16), Ταμπόρδα (20), Κότσαρης (70) και Κυριακόπουλος (77) παρέμειναν σταθεροί στους περσινούς αριθμούς τους.

Τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού για την επικείμενη αγωνιστική περίοδο είναι τα εξής:

1.Πένια

2.Καλάμπρια

3.Κάτρης

4.Τσιριβέγια

5.Τουμπά

6.Ντε Φράι

7.Τετέι

8.Γιάγκουσιτς

9.Ντέσερς

10.Αντίνο

11.Ζαρουρί

12.Τσάβες

14.Πάλμερ-Μπράουν

15.Ινγκασον

16.Τσέριν

17.Παντελίδης

18.Κοντούρης

19.Τσάπρας

20.Ταμπόρδα

22.Καμαρά

24.Σιώπης

28.Πελίστρι

30.Κυριόπουλος

39.Μπόκος

44.Μπινιάρης

53.Νεμπής

56.Λάβδας

70.Κότσαρης

71.Γείτονας

74.Ραστόντερ

77.Κυριακόπουλος