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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Καϊράτ - Σουτγιέσκα

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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Καϊράτ - Σουτγιέσκα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν αντιμετωπίζει σήμερα στις 18:00 την Σουτγιέσκα από το Μαυροβούνιο για τον πρώτο προκριματικό Γύρο του Champions League, με την ομάδα που θα προκριθεί να αντιμετωπίζει στον 2ο προκριματικό Γύρο την πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνοια, Η Stoiximan παρούσα σε όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου. Η νίκη της Καϊράτ προσφέρεται σε απόδοση 1.29 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 5.00 και η επικράτηση της Σουτγιέσκα στα 9.75. Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ δίνεται στα 2.82 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.40. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος, ο καταλογισμός πέναλτι αποτιμάται στα 2.95 και το ενδεχόμενο αυτογκόλ στα 10.00. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

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