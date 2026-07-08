Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Καϊράτ - Σουτγιέσκα

Η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν αντιμετωπίζει σήμερα στις 18:00 την Σουτγιέσκα από το Μαυροβούνιο για τον πρώτο προκριματικό Γύρο του Champions League, με την ομάδα που θα προκριθεί να αντιμετωπίζει στον 2ο προκριματικό Γύρο την πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνοια, Η Stoiximan παρούσα σε όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου. Η νίκη της Καϊράτ προσφέρεται σε απόδοση 1.29 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 5.00 και η επικράτηση της Σουτγιέσκα στα 9.75. Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ δίνεται στα 2.82 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.40. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος, ο καταλογισμός πέναλτι αποτιμάται στα 2.95 και το ενδεχόμενο αυτογκόλ στα 10.00. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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