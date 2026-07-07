Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Τσάλοφ

Με ανάρτησή του στα Social Media, ο Φεντόρ Τσάλοφ ενημέρωσε για την πετυχημένη χειρουργική επέμβαση. στην οποία υποβλήθηκε. Ο 28χρονος Ρώσος επιθετικός είχε τραυματιστεί στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, την 1η του Ιούλη, με τις εξετάσεις να δείχνουν ρήξη έξω μηνίσκου.

«Σήμερα έκανα το χειρουργείο μου στο Λονδίνο. Ο γιατρός είπε ότι ήταν επιτυχημένο. Αυτό σημαίνει ότι θα αναρρώσω και θα προετοιμαστώ ατομικά για τη σεζόν. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Συνεχίστε να δουλεύετε και μην τα παρατάτε ποτέ» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Τσάλοφ που αναμένεται να επιστρέψει στη δράση πριν το τέλος της χρονιάς.