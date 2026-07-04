Μεγάλο κενό και πιέζει!

Οι τέσσερις προσθήκες που έγιναν στην ΑΕΛ, δεν περιλαμβάνουν κάποιον κεντρικό αμυντικό. Αποκτήθηκαν ο τερματοφύλακας Στέφανος Καπίνο, ο μέσος Γιώργος Παπαγεωργίου, ο ακραίος επιθετικός Ζάιρ και ο στράικερ Χάμζα Τσατάκοβιτς. Και η αμυντική είναι μία γραμμή στην οποία υπήρξε... ξήλωμα, καθώς είπαν «αντίο» οι Ντούσαν Στεφάνοβιτς, Λούκα Μπογκτάν, Χριστόφορος Φραντζής, Εμάνουελ Ιμανισίνγουε, αλλά και ο Αντρέας Φιλιώτης.

Και εκεί είναι που ρίχνουν το βάρος οι διοικούντες καθώς ουσιαστικά είναι μεγάλο το κενό. Και στόχος είναι μέχρι τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, που θα πάρει μπρος για τη νέα σεζόν, να υπάρχουν νέα πρόσωπα σε αυτό τον χώρο, δηλαδή της οπισθοφυλακής.

Φυσικά, την ίδια ώρα οι ιθύνοντες κοιτάζουν και παίκτες για όλες τις γραμμές αφού και φέτος θα φτάσουν σε διψήφιο αριθμό οι νέες μεταγραφές. Και οι ιθύνοντες δεν έχουν φέτος περιθώριο για... λάθη που θα φέρουν οικονομικό κόστος.