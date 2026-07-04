Nίκη στο φινάλε... με τον κορυφαίο του ο Απόλλωνας

Νίκη με 1-0 επί της Ρόντα Ράλτε πέτυχε ο Απόλλωνας στο πρώτο του φιλικό στην προετοιμασία του στην Ολλανδία. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε στο 90’ ο Μαλεκκίδης, ο οποίος σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ήταν ο κορυφαίος της ομάδας της Λεμεσού στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού.

Αναλυτικά η ενημέρωση από τους γαλάζιους για την εξέλιξη του φιλικού:

Πρώτο φιλικό παιχνίδι της ομάδας μας επι Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την K.S.V Rohda Raalte.

O αγώνας διεξάγεται στο προπονητικό προπονητικό κέντρο VV Bon Boys όπου με προετοιμάζεται η ομάδα μας.

Η ενδεκάδα με την οποία θα παρατάξει τον Απόλλωνα ο κύριος Λοσάδα.

Λεουβενμπεργκ, Γκασπάρ, Κβίντα,Κονομής,Μπαλογίανης, Ζήνωνος, Βαισμπεικ, Μπράουν, Ανδρέου, Πάνος Χαραλάμπους και Μπράντον Τόμας.

Τον αγώνα παρακολουθούν περίπου 100 φίλοι της Ολλανδικής ομάδας.

-Θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου.

1’ Έναρξη αγώνα.

Στο κέντρο της άμυνας παρτενέρ του Κβίντα ο Κονομής.

Στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Άγγελος Ανδρέου, στο αριστερό ο Χαραλάμπους, ενώ στην κορυφή αγωνίζεται ο Μπράντον Τόμας.

4’ Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Να τονίσουμε ότι θα ακολουθήσει απογευματινή προπόνηση για την ομάδα μας.

Στην μεσαία γραμμή οι Βάισμπεικ, Ζήνωνος και Μπράουν.

9’ Πρώτη αξιόλογη φάση για την ομάδα μας το σουτ του Μπράντον Τόμας πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

16’ Νέα επιθετική προσπάθεια για την ομάδα μας το σουτ του Μπράντον Τόμας απέκρουσε ο αντίπαλος τερματοφύλακας.

Αρκετά σκληρό το παιχνίδι…

20’ Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα μας με τον Μπράντον Τόμας να αστοχεί από ευνοϊκή θέση.

22’ Νέα επιθετική προσπάθεια για την ομάδα μας Με τον Μπαλογιάννη να επιχειρεί το σουτ, το οποίο πέρασε μόλις έξω.

23’ Μεγάλη ευκαιρία για τους Ολλανδούς η οποίοι σημάδεψαν το κάθετο δοκάρι της εστίας μας.

33’ Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα μας με τον Μπράντον Τόμας η κεφαλιά του οποίου πέρασε μόλις έξω. Προηγήθηκε εξαιρετική σέντρα από τον Μπαλογιάννη.

37’ Πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση για τους Ολλανδούς. Ιδιαίτερα κινητικός από τα δεξιά ο Ανδρέου.

Τέλος ημιχρόνου 0-0

Έναρξη Β´ημιχρόνου

Η ομάδα μας αγωνίζεται με τους:

Κουν, Αργυρίδης, Ροβέρτος, Εσκρίτσε, Ασουνσάο, Λιούμπιτς, Ζήνωνος, Σιήκης, Μαρνέρος, Πολυβίου και Μαλεκκίδης.

58’ Προσπαθεί να ανακτήσει ρυθμό η ομάδας η οποία επηρεάστηκε από τις πολλές αλλαγές.

60’ Στην θέση του Ζήνωνος, ο Σπολιαριτς.

67’ Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Εσκρίτσε τον οποίο σταμάτησε σε τετ α τετ ο αντίπαλος τερματοφύλακας.

69’ Νέα απέκρουση από τον τερματοφύλακα των Ολλανδών σε σουτ του Ασουνσάο.

76’ Ωραία ενέργεια από τα αριστερά του αρχηγού Γιώργο Μαλεκίδη, ο οποίος βρήκε σε εξαιρετική θέση τον Σιήκκη ο οποίος αστόχησε από ευνοϊκή θέση.

90’ 1-0 για την ομάδα μας με τον κορυφαίο της στην επανάληψη Γιώργο Μαλεκίδη, ο οποίος με εξαιρετική ενέργεια και δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ για την ομάδα μας.

Λήξη αγώνα τελικό αποτέλεσμα 1-0 για την ομάδα μας .

** Στις 17:30 τοπική ώρα η απογευματινή προπόνηση θα την ομάδα μας