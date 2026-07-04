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Συμπληρώθηκε το παζλ των 16 ομάδων του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Συμπληρώθηκε το παζλ των 16 ομάδων του Μουντιάλ

Όλα τα ζευγάρια και οι ημερομηνίες των παιχνιδιών για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ ολοκληρώθηκε και πλέον γνωρίζουμε όλα τα ζευγάρια που συνθέτουν τη φάση των «16»!

Η Αίγυπτος επιβλήθηκε στα πέναλτι της Αυστραλίας, η Αργεντινή δυσκολεύτηκε αλλά έκαμψε στην παράταση την αντίσταση του Πράσινου Ακρωτηρίου και στον επόμενο γύρο θα συναντηθεί με την παρέα του Σαλάχ, ενώ η Κολομβία νίκησε την Γκάνα, κλείνοντας και εκείνη θέση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία!

Πλέον, ξέρουμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, με την δράση στη φάση των «16» να ξεκινά απόψε το βράδυ (4/7, 22:00), με την αναμέτρηση του Καναδά κόντρα στο Μαρόκο!

Δείτε τα ζευγάρια των «16» και πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ:

 

Φάση των «32»

1. Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1

2. Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1

3. Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

4. Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

5. Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2

6. Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία 3-0

7. Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Ισημερινός 2-0

8. Ατλάντα: Αγγλία - Κονγκό 2-1

9. Σιάτλ: Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2

10. Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία 2-0

11. Ισπανία - Αυστρία 3-0

12. Πορτογαλία - Κροατία 2-1

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία 2-0

14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1 (2-4 πεν.)

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο 1-1 (3-2 στην παράταση)

16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία - Γκάνα 1-0

Φάση των «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς - Μαρόκο

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία

(4) 06/07 03:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Αγγλία

(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Ισπανία - Πορτογαλία

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Βέλγιο - ΗΠΑ

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Αργεντινή - Αίγυπτος

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Eλβετία - Κολομβία

 

Προημιτελικά

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) - Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) - Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

 

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

 

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

 

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