Έτσι θα είναι το «Νέο Καραϊσκάκης»

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σημερινή ημέρα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το σχέδιο για το «Νέο Καραϊσκάκης»! Η εκδήλωση είχε έντονο συμβολισμό για τον σύλλογο, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να αναλύει το όραμα για το νέο γήπεδο που θα αλλάξει τα δεδομένα του ελληνικού αθλητισμού και θα αποτελέσει, όπως τόνισε, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό στάδιο στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου προβλήθηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας 2 λεπτών και 7 δευτερολέπτων, το οποίο παρουσίασε με λεπτομέρειες το πώς θα μοιάζει το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Οι εικόνες έδειξαν τη νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα του έργου, τις τεράστιες κερκίδες, τους υπερσύγχρονους χώρους φιλοξενίας και τις τεχνολογικές εγκαταστάσεις που θα το καταστήσουν ένα από τα πιο προηγμένα στάδια στην Ευρώπη. Το βίντεο απέσπασε θερμό χειροκρότημα, καθώς έδωσε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα του οράματος που ετοιμάζεται να γίνει πραγματικότητα.

Πηγή: sport-fm.gr