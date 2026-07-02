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Οι Ισπανοί αποκαλύπτουν ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για μέσο της Μπιλμπάο

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι Ισπανοί αποκαλύπτουν ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για μέσο της Μπιλμπάο

Πρόκειται για τον 33χρονο υψηλόσωμο χαφ Μίκελ Βέσγκα.

Νέο ενδιαφέρον στην προσπάθεια ενίσχυσης του ΠΑΟΚ δίνουν οι Ισπανοί και πιο συγκεκριμένα η ιστοσελίδα “AS” καθώς αναφέρουν πως άνθρωποι του «Δικεφάλου» έχουν κυκλώσει την περίπτωση του Μικέλ Βέσγκα.

Πρόκειται για τον 33χρονο υψηλόσωμο χαφ της Ατλέτικ Μπιλμπάο που ναι μεν έχει άλλον ένα χρόνο συμβολαίου αλλά φαίνεται να μη βρίσκεται στα πλάνα της νέας τεχνικής ηγεσίας της ισπανικής ομάδας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν: «Ο Μίκελ Βέσγκα βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ, αφού φαίνεται να οδεύει προς μια συναινετική αποχώρηση αυτό το καλοκαίρι».

Προχωρώντας παραπέρα για την περίπτωση του Βάσκου χαφ, αναφέρεται πως είναι πολύ καλός φίλος του μέσου του Ολυμπιακού, Ντάνι Γκαρθία, από τον οποίο μπορεί να πάρει πληροφορίες για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος και την πιθανολογούμενη νέα του ομάδα.

«Το έχω σκεφτεί πολύ. Φέτος και πέρσι είχα μικρή συμμετοχή. Δεν ξέρω τι θέλει από μένα ο σύλλογος, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Θα έρθω έτοιμος για να είμαι εδώ, αλλά δε θα μείνω απλώς για να υπάρχω. Δεν θα με πείραζε να κάνω στην άκρη. Σκοπός μου είναι να παρουσιαστώ απόλυτα έτοιμος στην προετοιμασία. Νιώθω καλά και θα δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής», είχε δηλώσει πρόσφατα στο Onda Vasca ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής που την προσεχή Δευτέρα, στην έναρξη της προετοιμασίας των Βάσκων υπό τις οδηγίες του Έντιν Τέρζιτς θα προσπαθήσει να πετύχει ένα συναινετικό διαζύγιο.

Ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της Αλαβές, το 2018 μετέβη στην Μπιλμπάο, ενώ έχει αγωνιστεί ως δανεισμός σε Σπόρτινγκ και Λεγανιές.

 

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