Ολυμπιακός: Νέο δημοσίευμα από την Τουρκία βάζει ξανά στο προσκήνιο τον Άμραμπατ

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση του Σοφιάν Άμραμπατ, καθώς δημοσίευμα από την Τουρκία επαναφέρει τον Ολυμπιακό στο προσκήνιο για την απόκτηση του διεθνούς Μαροκινού μέσου.

Συγκεκριμένα, η τουρκική ιστοσελίδα Sporsal, σε ρεπορτάζ που αφορά τη Φενέρμπαχτσε, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για τον Άμραμπατ ενδιαφέρεται η Μπέτις, αναμένεται πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, ενώ στο παιχνίδι έχει μπει και ο Ολυμπιακός».

Το όνομα του 30χρονου διεθνούς χαφ βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό ψηλά στη μεταγραφική λίστα των «ερυθρόλευκων». Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο Κώστας Νικολακόπουλος στον «Πρωταθλητή», αλλά και στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Σοφιάν Άμραμπατ αποτελεί κορυφαία επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο έμπειρος Μαροκινός, που μετρά 75 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του και βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Μουντιάλ 2026, ανήκει στη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο όλα δείχνουν πως δύσκολα θα συνεχίσει στην τουρκική ομάδα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπέτις, πραγματοποιώντας γεμάτη σεζόν, ενώ είχε αφήσει το στίγμα του και απέναντι στον Παναθηναϊκό στα νοκ άουτ του Europa League, σκοράροντας με εντυπωσιακό μακρινό σουτ.

Ο Άμραμπατ δεν είναι άγνωστος στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, καθώς το όνομά του είχε απασχολήσει και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Πλέον, το νέο δημοσίευμα από την Τουρκία έρχεται να ενισχύσει τα σενάρια που θέλουν τους Πειραιώτες να παραμένουν ενεργοί στην υπόθεση, την ώρα που ο ανταγωνισμός για την υπογραφή του φαίνεται πως μεγαλώνει.

Πηγή: sport-fm.gr