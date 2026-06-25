Κλείνει άμεσα Πόποβιτς ο Ολυμπιακός Πειραιώς

Ο Μπάλσα Πόποβιτς από ώρα σε ώρα αναμένεται να ντυθεί στα ερυθρόλευκα. Ο Ολυμπιακός έχει ξεχωρίσει τον 26χρονο Μαυροβούνιο γκολκίπερ εδώ κι έναν χρόνο, έχει προχωρήσει την περίπτωση του και το συντομότερο αναμένεται να σφραγίσει τη μεταγραφή και να κλείσει την τριάδα στο τέρμα με τους Τζολάκη, Πόποβιτς, Στουρνάρα.

Ο Πόποβιτς γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 2000, έχει ύψος 1,94 και είναι δεξιοπόδαρος. Ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο έχει συμβόλαιο έως το 2028, αλλά τρία χρόνια παίζει δανεικός στην ΟΦΚ Βελιγραδίου κι έχει μετρήσει μαζί της 105 αγώνες.

Ο Πόποβιτς ξεκίνησε την καριέρα του στο Μόγκρεν στην Μπούντβα πριν ενταχθεί στην Γκρμπάλι Ραντάνοβιτς, όπου αγωνίστηκε σε 44 παιχνίδια. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Σερβία για Λαζαρέβατς και σε δύο σεζόν είχε 11 παιχνίδια. Τον Αύγουστο του 2023, ο Πόποβιτς εντάχθηκε στην ΟΦΚ Βελιγραδίου και γρήγορα καθιερώθηκε ως πρώτη επιλογή, διατηρώντας 12 φορές την εστία του ανέπαφη σε 34 ματς. Βοήθησε την ομάδα για να πετύχει την άνοδο τη σεζόν 2023-24.

Την επόμενη περίοδο είχε 37 αγώνες πρωταθλήματος, ως αρχηγός της ομάδας και αναδείχθηκε ο καλύτερος τερματοφύλακας στη Superliga της Σερβίας στο τέλος της σεζόν.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου υπέγραψε τον Πόποβιτς, αλλά παρέμεινε στην ΟΦΚ Βελιγραδίου και τη σεζόν που πέρασε είχε 34 συμμετοχές.

Ο Πόποβιτς έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μαυροβουνίου στις 25 Μαρτίου 2025, ξεκινώντας βασικός σε έναν αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 εναντίον των Νήσων Φερόε, όπου το Μαυροβούνιο νίκησε με 1-0.

Να σημειωθεί ότι σε συνέντευξή του ο Πόποβιτς, είχε αναφέρει ότι ξεκίνησε μικρός να παίζει ως φορ και στη συνέχεια στόπερ, πριν μετακινηθεί τελικά στο τέρμα. Ο πατέρας του Σάσα Πόποβιτς, είναι πρώην προπονητής τερματοφυλάκων που συνεργάστηκε με τον Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς στην Κίνα, ενώ ο αδελφός του Στέφαν είναι επίσης τερματοφύλακας στη Μόρναρ.

gazzetta.gr