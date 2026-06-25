ΒΙΝΤΕΟ: Η απίθανη αλλαγή συμπεριφοράς του προπονητή του Μαρόκου όταν είδε πως ο Ραχίμι πήγε να βγάλει τη φανέλα

Η Αϊτή πάλεψε αλλά το Μαρόκο έφτασε εντέλει στη νίκη, 4-2, με ανατροπή και πέρασε με επτά βαθμούς στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κι αυτό χάρη στις αλλαγές του Μοχάμεντ Ουαχμπί, που είδε τους Ραχίμι και Γιασίν να πετυχαίνουν το τρίτο και το τέταρτο τέρμα της ομάδας τους αντίστοιχα.

Με τα ματς δε να είναι λίγα, ο προπονητής των Μαροκινών γνωρίζει πως οι παίκτες του δεν έχουν την πολυτέλεια να παίρνουν κίτρινες κάρτες για το τίποτα, έτσι στο παρακάτω βίντεο, διακρίνεται η ταχύτητα με την οποία πέρασε ο 49χρονος τεχνικός από τους πανηγυρισμούς στις φωνές προς τον ποδοσφαιριστή να μην βγάλει τη φανέλα του!

Ο Ραχίμι φαίνεται πως τον άκουσε και έτσι ο Ουαχμπί είδε με ανακούφιση τη φανέλα να μένει στο σώμα του σκόρερ, ο οποίος θα κατέγραφε και την ασίστ στη συνέχεια για το τελικό 4-2.

🇲🇦🤣 Après avoir marqué le troisième but, Ouahbi demande à Rahimi de ne pas enlever son maillot. pic.twitter.com/cq07ydc8ck — Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) June 25, 2026

gazzetta.gr