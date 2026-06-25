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Μπαρτζώκας: «Σπίτι μου ο Ολυμπιακός - Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπαρτζώκας: «Σπίτι μου ο Ολυμπιακός - Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε σπίτι του τον Ολυμπιακό, λίγο μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες έως το 2029 και έστειλε το μήνυμα για το μέλλον.

«Η ανανέωση της συνεργασίας μας για τα επόμενα τρία χρόνια με γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επαγγελματική στέγη. Είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι παλέψουμε για ακόμα περισσότερες», τόνισε ο 61χρονος τεχνικός και επεσήμανε «συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι».

Αναλυτικά η δήλωσή του στη ιστοσελίδα του συλλόγου

«Η ανανέωση της συνεργασίας μας για τα επόμενα τρία χρόνια με γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επαγγελματική στέγη. Είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι παλέψουμε για ακόμα περισσότερες.

Θέλω προτιστως να ευχαριστήσω τους προέδρους της ομάδας μας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο για τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μια σχέση που σφυρηλατήθηκε μέσα σε αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και κοινό όραμα για την πρόοδο του Ολυμπιακού.

Η αμφίδρομη σύνδεση με τους φιλάθλους μας αποτελεί για μένα ανεξάντλητη πηγή δύναμης. Είναι το καύσιμο που με ωθεί να συνεχίζω με το ίδιο πάθος και την ίδια αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ομάδα.

Τα συναισθήματα που μας χαρίζει ο Ολυμπιακός δεν εξοφλούνται. Η μόνη μορφή ανταπόδοσης είναι η αδιάκοπη προσπάθεια να τον κάνουμε μεγαλύτερο, ισχυρότερο και όσο τον δυνατόν πιο αντάξιο της ιστορίας του.

Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι».

sport-fm.gr

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