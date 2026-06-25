ΠΑΟΚ: Στο τραπέζι η πρόταση ανανέωσης του Τάισον

Το θέμα της παραμονής του Τάισον στην Τούμπα παραμένει ανοιχτό, με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη καταθέσει την πρότασή του στον πολύπειρο Βραζιλιάνο εξτρέμ και να περιμένει την απάντησή του.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές εδώ και αρκετές εβδομάδες, με τις συζητήσεις να γίνονται μέσω της Μαρίας Γκοντσαρόβα και της πλευράς του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αυτό το διάστημα βρίσκεται στη Βραζιλία.

Η πρόταση του «Δικεφάλου» αφορά συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, ωστόσο με μειωμένες αποδοχές σε σχέση με αυτές που προέβλεπε η προηγούμενη συμφωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικονομικές απολαβές που προσφέρει ο ΠΑΟΚ βρίσκονται κάτω από το όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Στην Τούμπα θεωρούν δεδομένη την απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου εξτρέμ που θα προορίζεται για βασικός, γεγονός που επηρεάζει και τον ρόλο που προβλέπεται για τον Τάισον στο νέο αγωνιστικό πλάνο.

Αυτό βέβαια δεν μειώνει την εκτίμηση που υπάρχει προς το πρόσωπό του. Παρά τα 38 του χρόνια, ο Βραζιλιάνος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 46 συμμετοχές, 6 γκολ και 9 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς ο Τάισον καλείται να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί τους νέους οικονομικούς όρους και θα συνεχίσει για τέταρτη διαδοχική σεζόν στην Τούμπα.

gazzetta.gr