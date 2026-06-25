Ενδιαφέρον από την Αλ Ιτιχάντ για τον Λουτσέσκου

Σοβαρές σκέψεις για τον Ραζβάν Λουτσέσκου κάνουν οι υπεύθυνοι της Αλ Ιτιχάντ σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας αυτής και φέρεται να έχουν ήδη προγραμματισθεί να υπάρξουν κάποιες πρώτες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πιθανότητες για να υπάρξει και γάμος.

Θυμίζουμε ότι ο Λουτσέσκου έχει δουλέψει στη Σαουδική Αραβία και στο παρελθόν, συγκεκριμένα στην Αλ Χιλάλ την οποία και οδήγησε στην κατάκτηση του Champions League αλλά και του πρωταθλήματος της χώρας.

sport-fm.gr