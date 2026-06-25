ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποσύρθηκε από την εθνική Τσεχίας στα 30 του ο Σικ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποσύρθηκε από την εθνική Τσεχίας στα 30 του ο Σικ

Τέλος από την εθνική ομάδα της Τσεχίας ο Πάτρικ Σικ!

Λίγες ώρες μετά την ήττα κόντρα στο Μεξικό και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του φετινού Μουντιάλ, ο επιθετικός της Λεβερκούζεν ανακοίνωσε ότι δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, κάνοντας λόγο για μια απόφαση την οποία είχε πάρει εδώ και καιρό.

Στα 30 του, ο Σικ θεωρείται ο ποιοτικότερος Τσέχος ποδοσφαιστιστής των τελευταίων ετών, ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί σε 56 παιχνίδια με την εθνική του ομάδα, σκοράροντας 26 φορές.

Η ανάρτηση του Πάτρικ Σικ:

«Σήμερα, το κεφάλαιο της εθνικής μου ομάδας φτάνει στο τέλος του. Αυτή η απόφαση δεν είναι παρορμητική και δεν προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια ιδέα που κουβαλάω μέσα μου για πολύ καιρό και την οποία σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό.

Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο συναισθήματα, χαρά, απογοήτευση, νίκες και δύσκολες στιγμές. Πάντα προσπαθούσα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στην εθνική ομάδα και να εκπροσωπώ τη χώρα μας όσο το δυνατόν καλύτερα.

Φεύγω περήφανος για όσα έχω καταφέρει με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Αλλά ταυτόχρονα με την αίσθηση ότι το τσεχικό ποδόσφαιρο έχει ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ περισσότερα να προσφέρει από όσα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να αλλάξουμε μια σειρά από πράγματα που δεν έχουν λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Δεν το λέω αυτό από θυμό ή απογοήτευση. Το λέω αυτό επειδή νοιάζομαι για το τσεχικό ποδόσφαιρο.

Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς, τους συμπαίκτες και τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει όλο αυτό το διάστημα. Ήταν τιμή μου να φοράω τη φανέλα της Τσεχίας».

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν έγινε το… ιδανικό αλλά κανένας πανικός

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τα πάντα όλα για τη Euroleague της νέας χρονιάς

EUROLEAGUE

|

Category image

Ομόφωνα στη νέα EuroLeague η Μπεσίκτας

EUROLEAGUE

|

Category image

Συστάθηκε Επιτροπής Διαχείρισης της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λίγες, που όμως θα πιάνουν… τόπο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Κώστας Φασουλιώτης στη θέση του Αγωνιστικού Διευθυντή Κ19 και Κ17 στις Ακαδημίες του ΘΟΪ

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Η Ομόνοια για το τέλος ενός παίκτη που κέρδισε τα πάντα με τη φανέλα της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σε κόντρα Αγγελόπουλος και Εθνικός... για την πρόταση της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Kάνει πρόταση για Έντσο Φερνάντες η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eθνική αργία στο Εκουαδόρ, μετά την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Δεκατρείς αθλητές/τριες το 2026 στο #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» - Κλείστε θέση

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Mετά την απόρριψη των Αμερικανών... το προχωράει ο Χριστοφή

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Ο Κακουλλής ακόμη είναι ποδοσφαιριστής του Άρη...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξανά στην Ομόνοια 29Μ ο Φακούντο Γκαρσία

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Διαβαστε ακομη