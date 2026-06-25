Αποσύρθηκε από την εθνική Τσεχίας στα 30 του ο Σικ

Τέλος από την εθνική ομάδα της Τσεχίας ο Πάτρικ Σικ!

Λίγες ώρες μετά την ήττα κόντρα στο Μεξικό και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του φετινού Μουντιάλ, ο επιθετικός της Λεβερκούζεν ανακοίνωσε ότι δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, κάνοντας λόγο για μια απόφαση την οποία είχε πάρει εδώ και καιρό.

Στα 30 του, ο Σικ θεωρείται ο ποιοτικότερος Τσέχος ποδοσφαιστιστής των τελευταίων ετών, ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί σε 56 παιχνίδια με την εθνική του ομάδα, σκοράροντας 26 φορές.

Η ανάρτηση του Πάτρικ Σικ:

«Σήμερα, το κεφάλαιο της εθνικής μου ομάδας φτάνει στο τέλος του. Αυτή η απόφαση δεν είναι παρορμητική και δεν προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια ιδέα που κουβαλάω μέσα μου για πολύ καιρό και την οποία σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό.

Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο συναισθήματα, χαρά, απογοήτευση, νίκες και δύσκολες στιγμές. Πάντα προσπαθούσα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στην εθνική ομάδα και να εκπροσωπώ τη χώρα μας όσο το δυνατόν καλύτερα.

Φεύγω περήφανος για όσα έχω καταφέρει με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Αλλά ταυτόχρονα με την αίσθηση ότι το τσεχικό ποδόσφαιρο έχει ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ περισσότερα να προσφέρει από όσα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να αλλάξουμε μια σειρά από πράγματα που δεν έχουν λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Δεν το λέω αυτό από θυμό ή απογοήτευση. Το λέω αυτό επειδή νοιάζομαι για το τσεχικό ποδόσφαιρο.

Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς, τους συμπαίκτες και τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει όλο αυτό το διάστημα. Ήταν τιμή μου να φοράω τη φανέλα της Τσεχίας».

sport-fm.gr