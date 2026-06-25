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Άρχισε το... σόου ο Μουρίνιο: «Θέλω όλοι οι παίκτες της Ρεάλ να αποκλειστούν στο Μουντιάλ»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Άρχισε το... σόου ο Μουρίνιο: «Θέλω όλοι οι παίκτες της Ρεάλ να αποκλειστούν στο Μουντιάλ»!

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έστειλε από νωρίς τα μηνύματά του ως νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, διαψεύδοντας τα σενάρια περί «εκκαθάρισης» στα αποδυτήρια και δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις του για τη νέα σεζόν.

«Άκουσα να λένε ότι θα πάω στη Ρεάλ και θα... κόψω τους παίκτες που δημιούργησαν προβλήματα την περασμένη σεζόν. Καμία σχέση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να δουλέψει με το υπάρχον υλικό, τονίζοντας: «Θέλω αυτούς τους παίκτες. Θέλω τους καλύτερους παίκτες. Τώρα πρέπει να βρω έναν τρόπο να τους κάνω ομάδα».

Ο «Special One» αναφέρθηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αστειευόμενος για τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

«Τι περιμένω από το Μουντιάλ; Θέλω οι παίκτες της Ρεάλ να χάσουν... γιατί τους θέλω πίσω στην προετοιμασία μαζί μου τον Ιούλιο!», είπε γελώντας.

Με τις πρώτες του δηλώσεις, ο Μουρίνιο έδειξε ότι στόχος του δεν είναι να αλλάξει πρόσωπα, αλλά να μετατρέψει το πλούσιο ρόστερ της «βασίλισσας» σε ένα σύνολο που θα λειτουργεί ως πραγματική ομάδα.

sport-fm.gr

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