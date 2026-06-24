Πιέζει ο Νίστρουπ τον Γένσεν, ανέβασε την πρόταση ο Παναθηναϊκός

Ο Ματίας Γένσεν παραμένει πολύ ψηλά στις επιλογές των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της ομάδας, ωστόσο η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο από την Μπρέντφορντ. Όμως, οι «πράσινοι» δεν... εγκαταλείπουν τις προσπάθειες να φέρουν τον 30χρονο μέσο στο «τριφύλλι», καθώς θεωρούν ότι τα χαρακτηριστικά και η ποιότητά του θα βελτιώσουν την ομάδα.

Αυτής της άποψης είναι και ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος εκτιμά ιδιαίτερα τον Δανό άσο, και γι' αυτό βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τον παίκτη. Παράλληλα, και οι «πράσινοι» ανέβασαν από τα 2,3 στα 2,6 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση σε τριετές συμβόλαιο την προσφορά τους προς τον Γένσεν, προκειμένου να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, με αποτέλεσμα άπαντες στο «στρατόπεδο» του «τριφυλλιού» να είναι διατεθειμένοι να κάνουν υπομονή και να περιμένουν μέχρι την... τελευταία στιγμή την απάντηση του παίκτη.